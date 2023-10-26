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Aydın'da KYK yurdunda arızalanan asansör düştü, 1 öğrenci öldü

26.10.2023 07:07 | Son Güncelleme:
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Aydın'da, KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdunda arızalanan asansör düştü, olayda 1 öğrenci hayatını kaybetti.

Aydın'da KYK yurdunda arızalanan asansör düştü, 1 öğrenci öldü

Alınan bilgiye göre akşam saatlerinde yaşanan olayda, 15 kişilik asansöre 16 öğrencinin bindiği, arızalanan asansörün düşmesi sonucu 1 öğrencinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yurttaki 15 kişilik asansöre 16 kişinin bindiğini, asansörün, birinci kattayken henüz kapı kapanmadan kaymaya başladığını belirterek, bu sırada asansördeki öğrencilerden birinin panik halinde dışarı çıkmak isterken arada sıkışarak vefat ettiğini söyledi.

Vali Canbolat, "15 öğrencinin sağlık durumunda bir problem yok. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Olaya müdahale edildi. Öğrencilerimizde bir sorun yok hepsi asansörden kurtarıldı. Maalesef bir öğrencimizi kaybettik." diye konuştu.

Gerekli müdahalelerin yapıldığını dile getiren Canbolat, "Tüm ekiplerimiz bölgede. Asansörün 21 Eylül'de bakımı yapılmış. Ama biz her halükarda Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma dışında, idari çalışma da başlatıyoruz. Konuyu her yönüyle araştırıp inceleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan yurdun önünde toplanan kalabalık bir öğrenci grubu, slogan atarak olaya tepki gösterdi.

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KYK Aydın asansör

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