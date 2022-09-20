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Aydın'da minibüs ve kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

20.09.2022 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da minibüs ve kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Aydın'da minibüs ve kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü.

Tarım işçilerini taşıyan ve Aydın-Denizli kara yolu Kavaklı mevkisinde trafik ışıklarında bekleyen A.Ö'nün kullandığı 09 P 4609 minibüse, Ahmet Yörük (49) idaresindeki 09 U 2988 plakalı kamyonet çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle minibüs de önünde bekleyen A.G'nin kullandığı 09 AH 992 plakalı otomobile çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kamyonet sürücüsü Yörük ile minibüsteki 6 kişi yaralanarak ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yörük, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Aydın'da minibüs ve kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

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İşçi Tarım işçisi kamyonet Minibüs

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