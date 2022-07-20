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Aydın'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

20.07.2022 20:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Kemalpaşa Mahallesi Küme Evleri mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, havadan 4 helikopter, 1 yangın söndürme uçağı ile karadan da arazözlerle yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Yangında ilk belirlemelere göre 50 dönümlük makilik alan zarar gördü.

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