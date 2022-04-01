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Aydın'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

01.04.2022 19:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında 10 dönümlük alan zarar gördü.

Umcular Mahallesi'nde çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına vatandaşlar ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Kontrol altına alınan ve soğutma çalışmalarına başlanan bölgede, 10 dönümlük alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Yetkililer, ormanlık alanda anız yakılmaması konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.

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