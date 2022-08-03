Aydın'da OSB'de plastik boruların olduğu alanda yangın çıktı

Aydın'daki organize sanayi bölgesinde (OSB) plastik boruların depolandığı bölgede çıkan yangına müdahale ediliyor.

ASTİM OSB'de henüz belirlenemeyen nedenle plastik boruların yer aldığı alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerce yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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