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Aydın'da OSB'de plastik boruların olduğu alanda yangın çıktı

03.08.2022 18:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da OSB'de plastik boruların olduğu alanda yangın çıktı

Aydın'da OSB'de plastik boruların olduğu alanda yangın çıktı

Aydın'daki organize sanayi bölgesinde (OSB) plastik boruların depolandığı bölgede çıkan yangına müdahale ediliyor.

ASTİM OSB'de henüz belirlenemeyen nedenle plastik boruların yer aldığı alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerce yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Aydın'da OSB'de plastik boruların olduğu alanda yangın çıktı

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Anahtar Kelimeler:
yangın organize sanayi

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