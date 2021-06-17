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Aydın'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

17.06.2021 00:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Aydın'nın Söke ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi, Yenidoğan Sağlık Ocağı mevkisinde Burak K. yönetimindeki 35 ZDR 89 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Aydın Gövenez'e (43) çarptı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gövenez, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza anı bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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