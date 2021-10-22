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Aydın'da "şap" karantinası

22.10.2021 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da "şap" karantina

Aydın'ın Germencik ilçesinde hayvanlarda görülen şap hastalığı nedeniyle 33 mahalleye geçici olarak hayvan giriş çıkışı kısıtlandı.

Germencik İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Karaağaçlı Mahallesi'ndeki bir hayvanda şap hastalığına rastlayınca, belirlenen alanda karantina uygulaması başlattı.

Ayrıca bölgedeki 33 mahalleye geçici olarak hayvan giriş çıkışı yasaklandı.

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