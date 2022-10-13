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Aydın'da tansiyon aleti kutusundaki parmak iziyle yakalanan cinayet sanığına 25 yıl hapis cezası

13.10.2022 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da tansiyon aleti kutusundaki parmak iziyle yakalanan cinayet sanığına 25 yıl hapis cezası

Aydın'da tansiyon aleti kutusundaki parmak iziyle yakalanan cinayet sanığına 25 yıl hapis cezası

Aydın'ın Söke ilçesinde 2005 yılında 85 yaşındaki kadının evinde bıçakla öldürülmesi olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında evde bulunan tansiyon aleti kutusunda tespit edilen parmak izinin pasaport işlemi için verdiği parmak iziyle eşleşmesi sonucu yakalanan sanığa, 25 yıl hapis cezası verildi.

Söke ilçesinde 2005'te yalnız yaşadığı evinde 12 bıçak darbesiyle öldürülen Rukiye Toyran'ın (85) katil zanlısının belirlenmesi için o dönem yapılan araştırmada evdeki tansiyon aletinin kutusunda yabancı bir kişinin parmak izi tespit edildi ancak fail bulunamadı.

Bulunan parmak izi, Bitlis'te yaşayan M.D'nin (40) geçen yıl, pasaport işlemi için verdiği parmak iziyle eşleşti. M.D, olaydan 17 yıl sonra bu yıl ocak ayında Bitlis'te gözaltına alındı.

İfadesi alınan M.D, olay tarihinde ve öncesinde Söke'de bulunmadığını, cinayetle ilgisinin olmadığını ileri sürdü. M.D, sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliğinde faili meçhul olayları aydınlatmak için kurulan özel ekip, konuyu araştırdı.

Dönemin hastane kayıtlarını inceleyen ekip, M.D'nin cinayet gününden 12 gün önce Toyran'ın evine 5 dakikalık mesafede bir trafik kazasına karıştığını ve Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesinde tedavi gördüğünü tespit etti.

Ayrıca tanık ifadeleriyle de M.D'nin 2003-2006 yıllarında Söke'de ikamet ettiği de belirlendi.

- Dava

M.D. hakkında "kasten öldürmek" suçundan açılan dava, Söke Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Yargılama sürecinde, cinayetin işlendiği tarihte Söke'de bulunduğunu hatırlamadığı için yanlış ifade verdiğini savunan M.D, bulunan parmak izinin ise kendisine ait olamayacağını ileri sürdü.

Mahkeme heyeti, yargılama sonunda sanığa temyiz yolu açık olmak üzere 25 yıl hapis cezası verdi.

Aydın'da tansiyon aleti kutusundaki parmak iziyle yakalanan cinayet sanığına 25 yıl hapis cezası

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