YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aydın'da tartıştığı eşini bıçakla ağır yaralayan kadın yakalandı

Aydın'da tartıştığı eşini bıçakla ağır yaralayan kadın yakalandı

07.05.2022 00:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da tartıştığı eşini bıçakla ağır yaralayan kadın yakalandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde tartıştığı eşi tarafından bıçakla ağır yaralanan koca, tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Orta Mahalle 209 Sokak'ta oturan E.B (26) ile eşi D.B (24) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine E.B, kocasını bıçakla yaraladı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

Ağır yaralanan D.B, 112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis tarafından gözaltına alınan kadın, Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'de pamuk ekim alanının 100 bin hektar artması bekleniyorTürkiye'de pamuk ekim alanının 100 bin hektar artması bekleniyor
Kadıköy'de taksilere yönelik trafik denetimi yapıldıKadıköy'de taksilere yönelik trafik denetimi yapıldı
Samsunspor, Yasin Öztekin ile yollarını ayırdıSamsunspor, Yasin Öztekin ile yollarını ayırdı

Aydın Namaz Vakitleri 7 Mayıs Cumartesi

İmsak
04:27
Sabah
06:01
Öğle
13:10
İkindi
16:58
Akşam
20:10
Yatsı
21:37
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ekrem İmamoğlu'na tepki! 'Ben bu otobüsten inerim'

Ekrem İmamoğlu'na tepki! 'Ben bu otobüsten inerim'

Sinekler gerçeği ortaya çıkardı! Cesedi tuvalette sakladı

Sinekler gerçeği ortaya çıkardı! Cesedi tuvalette sakladı

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

Çölde büyüledi! İç çamaşırını açıp poz verdi

Çölde büyüledi! İç çamaşırını açıp poz verdi

Uçakta terör estirdi! Çareyi koltuğa bantlamakta buldular

Uçakta terör estirdi! Çareyi koltuğa bantlamakta buldular

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.