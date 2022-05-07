Aydın'da tartıştığı eşini bıçakla ağır yaralayan kadın yakalandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde tartıştığı eşi tarafından bıçakla ağır yaralanan koca, tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Orta Mahalle 209 Sokak'ta oturan E.B (26) ile eşi D.B (24) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine E.B, kocasını bıçakla yaraladı.
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi.
Ağır yaralanan D.B, 112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis tarafından gözaltına alınan kadın, Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.
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