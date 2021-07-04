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Aydın'da zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

04.07.2021 18:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Efeler ilçesinde zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için çalışma başlatıldı.

Konuklu Mahallesi civarında zeytin ve çam ağaçlarının bulunduğu bölgede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Büyükşehir Belediye İtfaiyesi ve Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevlere karadan müdahaleye başlayan ekiplere, havadan iki helikopterle destek sağlanıyor.

Ekipler, yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürüyor.

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