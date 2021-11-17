Aydın'daki otoyol gişesinde kazaya yol açan sürücüye, 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi

Aydın-İzmir Otoyolu gişelerinde önüne geçtiği otomobilin beton bariyere çarpmasına ve bunun sonucunda 2 kişinin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla yargılanan sürücü, 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık Onur Bengi, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, kazada yaralanan Davut Özkan, Mehmet Ovacıklı, ölenlerin yakınları ve avukatlar salonda hazır bulundu.

Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanık Onur Bengi'nin, taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olduğunu belirterek, 8 yıl hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Bengi, savunmasında beton bariyere çarpan aracı görmediğini, bundan dolayı yoluna devam ettiğini öne sürerek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığı "taksirle birden fazla kişiyi öldürmek ve yaralamak" suçundan önce 8 yıl hapis cezasına çarptırdı. Cezada iyi hal indirimi uygulayan heyet, sanığa 6 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

Kararla birlikte sanığın, tahliyesine de hükmedildi.

Denizli'den İzmir yönüne giden Ali İlkimen (46) yönetimindeki 20 HA 949 plakalı otomobil, 5 Şubat'ta Aydın-İzmir Otoyolu girişindeki gişenin beton bariyerine çarpmış, sürücü ile araçta bulunan Havva Ovacıklı ölmüş, Davut Özkan ile Mehmet Ovacıklı yaralanmıştı.

Güvenlik kamerası kayıtlarından otomobilin beton bariyere çarpmasına, önüne geçen başka bir otomobilin neden olduğu tespit edilmişti. Kazaya neden olduğu öne sürülen otomobilin sürücüsü Onur Bengi tutuklanmıştı. Hazırlanan iddianamede, Bengi hakkında, "birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

