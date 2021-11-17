YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aydın'daki otoyol gişesinde kazaya yol açan sürücüye, 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi

Aydın'daki otoyol gişesinde kazaya yol açan sürücüye, 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi

17.11.2021 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'daki otoyol gişesinde kazaya yol açan sürücüye, 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi

Aydın-İzmir Otoyolu gişelerinde önüne geçtiği otomobilin beton bariyere çarpmasına ve bunun sonucunda 2 kişinin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla yargılanan sürücü, 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık Onur Bengi, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, kazada yaralanan Davut Özkan, Mehmet Ovacıklı, ölenlerin yakınları ve avukatlar salonda hazır bulundu.

Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanık Onur Bengi'nin, taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olduğunu belirterek, 8 yıl hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Bengi, savunmasında beton bariyere çarpan aracı görmediğini, bundan dolayı yoluna devam ettiğini öne sürerek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığı "taksirle birden fazla kişiyi öldürmek ve yaralamak" suçundan önce 8 yıl hapis cezasına çarptırdı. Cezada iyi hal indirimi uygulayan heyet, sanığa 6 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

Kararla birlikte sanığın, tahliyesine de hükmedildi.

Denizli'den İzmir yönüne giden Ali İlkimen (46) yönetimindeki 20 HA 949 plakalı otomobil, 5 Şubat'ta Aydın-İzmir Otoyolu girişindeki gişenin beton bariyerine çarpmış, sürücü ile araçta bulunan Havva Ovacıklı ölmüş, Davut Özkan ile Mehmet Ovacıklı yaralanmıştı.

Güvenlik kamerası kayıtlarından otomobilin beton bariyere çarpmasına, önüne geçen başka bir otomobilin neden olduğu tespit edilmişti. Kazaya neden olduğu öne sürülen otomobilin sürücüsü Onur Bengi tutuklanmıştı. Hazırlanan iddianamede, Bengi hakkında, "birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...
PARTNER TRT ekranında büyük panik! Yarışmacı bir anda denize düştü TRT ekranında büyük panik! Yarışmacı bir anda denize düştü
Aydınlı gazetecinin çalınan motosikleti, 9 gün sonra polis ekibince bulunduAydınlı gazetecinin çalınan motosikleti, 9 gün sonra polis ekibince bulundu
Anahtar Kelimeler:
Ceza

Aydın Namaz Vakitleri 17 Kasım Çarşamba

İmsak
06:20
Sabah
07:44
Öğle
12:59
İkindi
15:40
Akşam
18:03
Yatsı
19:22

Aydın Nöbetçi Eczaneler17 Kasım Çarşamba

Atasoy Eczanesi
Merkez
İrem Eczanesi
Merkez
İstanbul Eczanesi
Merkez
Özben Eczanesi
Merkez
Yedieylül Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
Çetintaş Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Trabzonspor'da 12 oyuncu ülkelerinin milli takımlarından davet aldı

Trabzonspor'da 12 oyuncu ülkelerinin milli takımlarından davet aldı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İzmir'de bir kişi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

İzmir'de bir kişi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

Siirt'te emniyet teşkilatı mensupları ve üniversite öğrencileri "sıra gecesinde" buluştu

Siirt'te emniyet teşkilatı mensupları ve üniversite öğrencileri "sıra gecesinde" buluştu

"Dur" ihtarına uymayan kişi jandarma ekiplerince vuruldu

"Dur" ihtarına uymayan kişi jandarma ekiplerince vuruldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.