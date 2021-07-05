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Aydın'daki trafik kazalarında 2 kişi yaralandı

05.07.2021 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'daki trafik kazalarında 2 kişi yaralandı

Aydın'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Aydın-İzmir Otoyolu Selatin Tüneli yakınlarında, Veli Ergün (88) idaresindeki 35 TIY 54 plakalı otomobil, önünde seyreden Mehmet Kaya'nın (58) kullandığı 32 FG 389 plakalı tıra çarptıktan sonra devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçtan yaralı halde çıkarılan otomobil sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince Selçuk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Söke-Didim kara yolu Söktaş mevkisinde ise Hayri F. yönetimindeki 09 JF 315 plakalı beton mikseri, Kemal E'nin kullandığı 09 L 0644 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Yaralanan beton mikseri sürücüsü, itfaiyenin çabaları sonucunda sıkıştığı yerden kurtarıldıktan sonra ambulansla kaldırıldığı Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası

Aydın Namaz Vakitleri 5 Temmuz Pazartesi

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Sabah
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İkindi
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Akşam
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Aydın Nöbetçi Eczaneler 5 Temmuz Pazartesi

Gökçe Eczanesi
Merkez
Kozdibi Eczanesi
Merkez
Mimar Sinan Eczanesi
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