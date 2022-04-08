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'Aydınlıkevler'e görkemli gala! Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika'ya armağan etti

08.04.2022 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü isimleri uzun yıllar sonra buluşturan 'Aydınlıkevler'in galası unutulmaz bir geceye sahne oldu. Yılmaz Erdoğan, yazarı olduğu oyunu, rahmetli Zafer Çika'ya armağan etti. 15 yıl sonra tiyatro sahnesine dönen Demet Akbağ, 13 Mart 2019 tarihinde Çeşme’ye seyir halindeyken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden eşinin kolyesini takarken, "Zafer çok uzun zamandır istiyordu. Bu oyun ona gitsin" dedi.

'Aydınlıkevler'e görkemli gala! Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika'ya armağan etti

Demet Akbağ’ın 15 yıl aradan sonra tiyatro sahnesine döndüğü, Yılmaz Erdoğan’ın 20 yıl sonra yazdığı ilk tiyatro oyunu ‘Aydınlıkevler’in galası; sanat, medya ve cemiyet dünyasından davetlilerin yoğun ilgisiyle Maximum UNIQ Hall’da gerçekleşti.

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Kadrosunda Demet Akbağ ile birlikte Salih Bademci, Burak Dakak ve Sinem Ünsal’ın yer aldığı, yönetmenliğini Serdar Biliş’in, proje yapımcılığını Nisan Ceren Özerten’in üstlendiği ‘Aydınlıkevler’in finalinde oyuncular, seyirciyi selamladı ve kendilerini yalnız bırakmadıkları için teşekkür etti.

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Gecenin devamında düzenlenen davette, ünlü isimler bir araya geldi.

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KOLYESİ DİKKAT ÇEKTİ

Sahne sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Demet Akbağ, "15 yıl aradan sonra sahnede olmak çok güzel. Aslında bu işe iki sene önce niyetlendik, malum pandemi girdi. 'İnsanların dışarıya çıkmaya tereddüt ettiği bir zamanda oyunu çıkarmayalım, biraz daha bekleyelim' dedik.

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Kısmet 2022 oldu. Hepimiz çok verimli ve eğlenerek çalıştık. Artık gecemiz gündüzümüz karıştı. Çok heyecanlıydık. Seyircimiz çok güzeldi, çok özel misafirlerimiz vardı. Şimdi daha fazla oyun oynayarak hedefimiz turnelere çıkmak" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Yılmaz Erdoğan Demet Akbağ
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