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  4. AYEDAŞ'tan Moda Sahnesi'nin elektriğinin kesilmesine ilişkin açıklama:

AYEDAŞ'tan Moda Sahnesi'nin elektriğinin kesilmesine ilişkin açıklama:

10.03.2022 18:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"10 Mart'ta kesmeye konu olan fatura borcunun ödendiği bilgisinin şirketimiz sistemlerine yansıması üzerine, elektrik enerjisi tarafımızca yeniden açılmıştır"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ (AYEDAŞ) tarafından Moda Sahnesi'nin fatura borcunu ödemesinin ardından elektriğinin açıldığı bildirildi.

AYEDAŞ'tan yapılan açıklamada, İstanbul'da yer alan Moda Sahnesi'nin elektriğinin ilgili yönetmelik uyarınca borçtan dolayı kesildiği belirtildi.

Açıklamada, fatura borcunun ödenmesinin ardından Moda Sahnesi'nin elektriğinin yeniden verildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği'nin 'Zamanında Ödenmeyen Borçlar' başlıklı 35'inci maddesi uyarınca, tüketicinin elektrik tüketim borcunu son ödeme tarihine kadar ödememesi ve tedarikçisi tarafından süre verilerek yapılan bildirimlere rağmen ödememeye devam etmesi üzerine, tedarikçisi tarafından şirketimize yapılan bildirim gereğince tarafımızca kullanım yerinin elektriği kesilmiş ve kesme bildiriminin bir örneği kullanım yerine bırakılmıştır. Kesme işlemi hakkında tedarikçisi ve ilgili tüketici bilgilendirilmiştir. 10 Mart 2022'de kesmeye konu olan fatura borcunun ödendiği bilgisinin şirketimiz sistemlerine yansıması üzerine, elektrik enerjisi tarafımızca yeniden açılmıştır."

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