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  4. AYGM'den "Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu" açıklaması:

AYGM'den "Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu" açıklaması:

02.10.2022 20:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Yatırım; Bakanlığımız bütçesinden AYGM tarafından gerçekleştirildi"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM), Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu yatırımının Bakanlığın bütçesinden AYGM tarafından gerçekleştirildiğini bildirdi.

AYGM'nin Twitter hesabından "Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu"na yönelik paylaşımda bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle bugün hizmete alınan söz konusu metronun 4,4 milyar liraya mal olduğunun belirtildiği paylaşımda, "Yatırım; Bakanlığımız bütçesinden AYGM tarafından gerçekleştirildi. İstanbul’a ve ülkemize hayırlı olsun!" ifadesine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
yatırım ulaştırma ve altyapı bakanlığı

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