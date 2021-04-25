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Aygün Aydın gündemden düşmüyor! Çıplak vücudunu paylaştı

25.04.2021 08:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakan Sabancı'nın mesajlarını ifşa etmesiyle gündeme gelen Aygün Aydın şimdi de başka bir adamın çıplak vücudunu paylaşarak dikkat çekti.

Aygün Aydın gündemden düşmüyor! Çıplak vücudunu paylaştı

Hakan Sabancı ile flört ederken Sabancı’nın başka kızları beğenmesi üzerine ortalığı ayağa kaldıran oyuncu Aygün Aydın yaptığı açıklamalarla gündeme gelmişti. Sabancı'nın mesajlarını ifşa eden ve üst üstü yaptığı açıklamalarla olay olan Aydın yine olay oldu.

Aydın Hakan Sabancı'yı kıskandırmak istercesine mutfakta üstsüz bir erkek fotoğrafı paylaştı.

Ekran Alıntısı

Aydın’ın bu paylaşımı, fotoğraftaki kişinin iki ay önceki paylaşımı olduğu ortaya çıktı.

Hakan Sabancı'yı ifşa etmişti! Aygün Aydın'dan sosyal medyada olay olan açıklamalarHakan Sabancı'yı ifşa etmişti! Aygün Aydın'dan sosyal medyada olay olan açıklamalar

Aygün Aydın yaptığı şu açıklamayla şoke etmişti: "Hakan o dönem ilişkimin bozulması için saçma sapan konuşmalar yapmıştı ve ben bunun hesabını sormaya onun yanına gittim. Tabii Hakan'cım zamanında birçok kıza yürüdüğü için o gece de beni yatağa atabileceğini falan düşündü. Ve ben bunun önüne geçebilmek için beklediğin olmayacak demek için öyle konuştum."


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