Hakan Sabancı'yı ifşa etmişti! Aygün Aydın'dan sosyal medyada olay olan açıklamalar

'Sizin benimle derdiniz ne? 3 gündür olayları çarpıtmaya, beni linçlemeye doymadınız. İyi ki Hakan'la konuştum. Ne kadar çok kişinin yarasına dokunmuşum. Beni Merve Boluğur gibi deli göstermeye çalıştılar. Hakan'la ilk görüşmeye başladığımdan herkesten çok saklamaya çalıştım bu durumu. Aramızda başka bir muhabbet vardı. Hakan hakkında konuşmadığım için şizofren olduğumu söylediler, sustum. Geçen cuma günü aramız açıkken, çıplak kadınları beğendiğini ve çıplak kadınlardan mesaj geldiğini gördüm, sinirlendim. Hangimiz sinirlenmeyiz ki erkek arkadaşı böyle bir şey yaptığında. Ki ben Hakan'ın ismini vermeden bu paylaşımı yaptım. Ben de kızları paylaştım, bu kızların bu tarz paylaşım yapması hiç hoşuma gitmedi.

Bu zamana kadar çıkan aşk haberleri hakkında sessizliğini koruyan Aygün Aydın, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Hakan Sabancı ile olan yazışmalarını ifşa etmiş ve sosyal medyanın en çok konuştuğu isimlerden biri haline gelmişti. Dün bir video paylaşan Aydın, yaptığı açıklamlarla bir kez daha sosyal medyanın en çok konuştuğu kişilerden biri oldu.

'İÇ ÇAMAŞIRLI FOTOĞRAFINI ERKEKLERE ATMASI...'

Bu paylaşımı gören bir hesap, benim görselimi alıp paylaşarak 'Hakan'la olmayan ilişkisinin kıskançlığını yapıyor. Ruh hastası, şizofren' demeye başladı ve oradan yayıldı bu durum ve çok fazla linç edildim. Bikini giyilmesine laf etmiyorum ama bir kadının iç çamaşırlı fotoğraflarını çekip erkeklere atmasını hoş bulmuyorum. İç çamaşırın içinde kalsın. Amacın ne senin!

'TÜRKİYE'DEKİ KADINLARIN %90'I BU ADAMI İSTİYOR'

Bunlar böyle benim üzerime gelmeye devam ettiler. Bana şizofren dediler. Ben de en iyisi dedim ki, bunlara ilişkimi göstermek. Bu konuşmaların küçücük bir kısmını atayım. Attım, daha da çıldırdılar. Tabii onları da anlıyorum. Türkiye'deki kadınların %90'ı bu adamı istiyor ve belki birgün onunla ilişkileri olur diye hayal kuruyorlar. Kimse de hayallerini yıkan birini sevmez.



'TANIŞTIĞIMIZDA YÜZÜNE BAKMADIM'

Ben Hakan'la ilk tanıştığımda yüzüne bakmadım. Hakan'ın Sabancı olduğunu bilmiyordum. Hakan'ın kim olduğunu çok sonra öğrendim.

'BENİ YATAĞA ATABİLECEĞİNİ DÜŞÜNDÜ'

Hakan o dönem ilişkimin bozulması için saçma sapan konuşmalar yapmıştı ve ben bunun hesabını sormaya onun yanına gittim. Tabii Hakan'cım zamanında birçok kıza yürüdüğü için o gece de beni yatağa atabileceğini falan düşündü. Ve ben bunun önüne geçebilmek için beklediğin olmayacak demek için öyle konuştum.'

