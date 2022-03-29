Aygün Aydın Hacı Sabancı ile olduğu iddia edilen Şeyma Subaşı'yı topa tuttu

Hakan Sabancı ve Şeyma Subaşı magazin gündemine bomba gibi düştü. Seren Serengil Hacı Sabancı'nın eski aşkı Aygün Aydın ve Şeyma Subaşı'nın aynı tarzda insanlar olduğunu söyledi. Bunu duyan Aygün Aydın yaptığı paylaşımda sert ifadeler kullandı.

Aygün Aydın bu sefer Şeyma Subaşı'na sert çıktı. Aydın paylaşımında "Ben babam yaşındaki adamları cüzdan olarak kullanmıyorum biz aynı kulvarda değiliz. Ben yalnızca bekar bir adama aşık oldum" dedi.

Aydın yaptığı işleri anlatarak "Biz Şeyma'yla aynı kulvarda değiliz. Ben yıllarca ister takdir edin ister etmeyin ekranlarda çalıştım. Zengin adamların üzerinden asalak gibi yaşayıp başkalarının malıyla hava atmadım" dedi.

