MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Aygün Aydın Seren Serengil'i hedef aldı! 'Seni döverim'

Aygün Aydın Seren Serengil'i hedef aldı! 'Seni döverim'

26.04.2021 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Aygün Aydın Hakan Sabancı ifşasıyla gündeme geldi. Aydın son olarak da kendisi hakkında iddialarda bulunan Seren Serengil'e sert sözler söyledi.

Hakan Sabancı ile flört ederken Sabancı’nın başka kızları beğenmesi üzerine ortalığı ayağa kaldıran oyuncu Aygün Aydın yaptığı açıklamalarla gündeme gelmişti. Sabancı'nın mesajlarını ifşa eden ve üst üste yaptığı açıklamalarla olay olan Aydın son paylaşımlarında Seren Serengil'i hedef aldı.

Aygün Aydın gündemden düşmüyor! Çıplak vücudunu paylaştıAygün Aydın gündemden düşmüyor! Çıplak vücudunu paylaştı

Seren Serengil canlı yayında Aydın'ın Hakan Sabancı'nın çıplak fotoğraflarını başkalarına attığını iddia etti. Bu açıklamaları duyan Aygün Aydın çileden çıktı. Söylemezsem Olmaz sunucularını hedef alan genç oyuncu olay sözler söyledi.

Serengil için "Git botokslarını düzelttir önce" diyen Aygün Aydın hızını alamayınca "Oraya gelir gerekirse seni döverim cezamı da çekerim" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Al Pacino 81 yaşındaAl Pacino 81 yaşında
Daha önce evlilik programına katılmıştı! İşte Solmaz Çiros'un son haliDaha önce evlilik programına katılmıştı! İşte Solmaz Çiros'un son hali
Anahtar Kelimeler:
Seren Serengil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da 'büyük deprem' için büyük hazırlık!

İstanbul'da 'büyük deprem' için büyük hazırlık!

Bakan Koca Haziran sonunu işaret etti

Bakan Koca Haziran sonunu işaret etti

Ramazan Bayramı'nda tam kapanma mı olacak? Gözler kritik toplantıya çevrildi

Ramazan Bayramı'nda tam kapanma mı olacak? Gözler kritik toplantıya çevrildi

Bill Gates pandeminin biteceği tarihi açıkladı!

Bill Gates pandeminin biteceği tarihi açıkladı!

Her satırı korkunç! "Tecavüz etti, öldürmeye çalıştı"

Her satırı korkunç! "Tecavüz etti, öldürmeye çalıştı"

Kucağında çalıntı televizyonla denetimde polise yakalandı

Kucağında çalıntı televizyonla denetimde polise yakalandı

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Tuğba Ekinci'den olay 23 Nisan çıkışı! Kutlamıyor çünkü...

Tuğba Ekinci'den olay 23 Nisan çıkışı! Kutlamıyor çünkü...

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Gizem Karaca'nın karavan pozları nefes kesti

Gizem Karaca'nın karavan pozları nefes kesti

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in sevgilisi bakın kim çıktı?

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in sevgilisi bakın kim çıktı?

Eski sevgili Günel'den olay yaratacak açıklama

Eski sevgili Günel'den olay yaratacak açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.