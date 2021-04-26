Aygün Aydın Seren Serengil'i hedef aldı! 'Seni döverim'

Hakan Sabancı ile flört ederken Sabancı’nın başka kızları beğenmesi üzerine ortalığı ayağa kaldıran oyuncu Aygün Aydın yaptığı açıklamalarla gündeme gelmişti. Sabancı'nın mesajlarını ifşa eden ve üst üste yaptığı açıklamalarla olay olan Aydın son paylaşımlarında Seren Serengil'i hedef aldı.

Seren Serengil canlı yayında Aydın'ın Hakan Sabancı'nın çıplak fotoğraflarını başkalarına attığını iddia etti. Bu açıklamaları duyan Aygün Aydın çileden çıktı. Söylemezsem Olmaz sunucularını hedef alan genç oyuncu olay sözler söyledi.

Serengil için "Git botokslarını düzelttir önce" diyen Aygün Aydın hızını alamayınca "Oraya gelir gerekirse seni döverim cezamı da çekerim" dedi.



