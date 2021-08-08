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Aygün Aydın, yeni aşkını dudak dudağa pozla ilan etti

08.08.2021 22:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakan Sabancı'yla yaşadığı polemik nedeniyle magazin gündeminden düşmeyen Aygün Aydın, yeni aşkını sosyal medya hesabından dudak dudağa verdiği samimi pozla ilan etti.

Aygün Aydın, yeni aşkını dudak dudağa pozla ilan etti

Hakan Sabancı'nın kendisini hamile bıraktıktan sonra ayrıldığını iddia etmesi nedeniyle bir anda magazin gündeminin üst sıralarına oturan Aygün Aydın, geçtiğimiz günlerde Sabancı'nın avukatlarının şikayetiyle hapse girmişti. Sabancı hakkındaki açıklamalarına son vermeyen Aydın, yine şikayet üzerine bu sefer 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Sabancı'ya ağır ifadeler kullanan Aydın, kalbini yeni sevgilisine kaptırdı.

"EN BÜYÜK KARANLIĞIMDA DOĞAN GÜNEŞİM"

Aydın, yeni sevgilisiyle öpüşürken çektirdiği kareyi Instagram'dan yayınladı. Aydın, yeni sevgilisi Süha Yaman Koç'la karesine "En büyük karanlığımda doğan güneşim. Dünyamdan çok uzakken hayatımın en büyük iyikisi olduğun için teşekkür ederim sevgilim" yazarak, kalp ve nazar boncuğu emojisi koydu.

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Aygün Aydın
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