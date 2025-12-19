MAGAZİN

Şevval Şahin ortaya çıktı: "Yakalama kararını yeni görüyorum"

2018 yılında Miss Turkey yarışmasında birinci seçilen ünlü model Şevval Şahin hakkında da yakalama kararı vardı. Dünden beri konuşulan isim ortaya çıktı. Meğerse yaşananlardan yeni haberi olmuş...

2018 Miss Turkey güzeli Şevval Şahin, hem açıklamaları hem de paylaşımlarıyla magazin gündeminde sık sık yer alıyordu. Şahin'in adı son olarak ünlü isimlere yapılan uyuşturucu operasyonunda geçti.

Yurt dışında olduğu tespit edilen Şahin hakkında yakalama kararı çıkarıldı.Dün sabah saatlerinde başlayan operasyondan saatler sonra Şevval Şahin ortaya çıktı.

Şevval Şahin yaptığı paylaşımda yaşananlardan yeni haberi olduğunu söyledi.

Şahin ülkeye döneceğini de söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Hafta başında annemin ev taşıma işleri ve ailevi meseleler için büyüdüğüm ülkeye İngiltere’ye gelmiştim. Hakkımda çıkan haberleri yeni görüyorum. Buradaki işlerimi tamamlayarak ülkeme dönüp gerekli açıklamaları ve girişimleri yapmayı amaçlıyorum. Sevgiler herkese.”

Şevval Şahin
