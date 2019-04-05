Ayhan Akman: Arda Turan'ı yönetim istemedi

32 yaşındaki Arda Turan, CNNTürk'te Buket Aydın'ın sunduğu 40'a konuk olduğu programda Barcelona macerasının ardından Galatasaray'a neden transfer olmadığıyla ilgili soruyu, "Ayhan hoca ve Tudor oradaydı, onlara da sorsunlar. Gelmedi, gelmedi! 'Galatasaray beni istemedi' diyemiyordum, utanıyorum insanlara ne diyeyim? Yani o zaman da oynarken Galatasaray beni istemedi. Bir kamuoyu yoklaması yapıyorlar, biraz taraftar, bir kaç mesaj.. O zaman tamam.. Ne yapayım ben Galatasaraylıyım ama Başakşehir ile en büyük hayallerimi yaşayacağım inşallah" şeklinde yanıtladı.