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Ayhan Akman: Arda Turan'ı yönetim istemedi

GALATASARAY HABERLERİ  | 05.04.2019 09:33 | Son Güncelleme

2016-2017 yıllarında Galatasaray'da antrenör olarak çalışan ve Hırvat teknik direktör Igor Tudor'un da yardımcılığını yapan Ayhan Akman, Arda Turan'ın Galatasaray'a transferinin neden gerçekleşmediğini açıkladı.

Ayhan Akman'dan önemli açıklamalar...

Dursun Özbek gerçeği

32 yaşındaki Arda Turan, CNNTürk'te Buket Aydın'ın sunduğu 40'a konuk olduğu programda Barcelona macerasının ardından Galatasaray'a neden transfer olmadığıyla ilgili soruyu, "Ayhan hoca ve Tudor oradaydı, onlara da sorsunlar. Gelmedi, gelmedi! 'Galatasaray beni istemedi' diyemiyordum, utanıyorum insanlara ne diyeyim? Yani o zaman da oynarken Galatasaray beni istemedi. Bir kamuoyu yoklaması yapıyorlar, biraz taraftar, bir kaç mesaj.. O zaman tamam.. Ne yapayım ben Galatasaraylıyım ama Başakşehir ile en büyük hayallerimi yaşayacağım inşallah" şeklinde yanıtladı.

32 yaşındaki Arda Turan, CNNTürk'te Buket Aydın'ın sunduğu 40'a konuk olduğu programda Barcelona macerasının ardından Galatasaray'a neden transfer olmadığıyla ilgili soruyu, "Ayhan hoca ve Tudor oradaydı, onlara da sorsunlar. Gelmedi, gelmedi! 'Galatasaray beni istemedi' diyemiyordum, utanıyorum insanlara ne diyeyim? Yani o zaman da oynarken Galatasaray beni istemedi. Bir kamuoyu yoklaması yapıyorlar, biraz taraftar, bir kaç mesaj.. O zaman tamam.. Ne yapayım ben Galatasaraylıyım ama Başakşehir ile en büyük hayallerimi yaşayacağım inşallah" şeklinde yanıtladı.

Bu açıklama üzerine NTV'ye konuşan bulunan eski futbolcu ve antrenör Ayhan Akman şu sözleri sarf etti:

Bu açıklama üzerine NTV'ye konuşan bulunan eski futbolcu ve antrenör Ayhan Akman şu sözleri sarf etti:

"Teknik ekip olarak biz Arda Turan'ı istedik."

"Teknik ekip olarak biz Arda Turan'ı istedik."

"Benim de yakından tanıdığım Arda'yı istememek olmazdı."

"Benim de yakından tanıdığım Arda'yı istememek olmazdı."

"O dönemin başkanı ve yöneticileri (Dursun Özbek dönemi) Arda'yı veto ettiler."

"O dönemin başkanı ve yöneticileri (Dursun Özbek dönemi) Arda'yı veto ettiler."

"Yıldız oyuncu, "G.Saray beni istemedi demeye utandım" açıklamasını yapmıştı."

"Yıldız oyuncu, "G.Saray beni istemedi demeye utandım" açıklamasını yapmıştı."
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Galatasaray arda turan başakşehir Spor Toto Süper Lig dursun özbek

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