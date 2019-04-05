Ayhan Akman: Arda Turan'ı yönetim istemedi

Ayhan Akman'dan önemli açıklamalar...
Dursun Özbek gerçeği
32 yaşındaki Arda Turan, CNNTürk'te Buket Aydın'ın sunduğu 40'a konuk olduğu programda Barcelona macerasının ardından Galatasaray'a neden transfer olmadığıyla ilgili soruyu, "Ayhan hoca ve Tudor oradaydı, onlara da sorsunlar. Gelmedi, gelmedi! 'Galatasaray beni istemedi' diyemiyordum, utanıyorum insanlara ne diyeyim? Yani o zaman da oynarken Galatasaray beni istemedi. Bir kamuoyu yoklaması yapıyorlar, biraz taraftar, bir kaç mesaj.. O zaman tamam.. Ne yapayım ben Galatasaraylıyım ama Başakşehir ile en büyük hayallerimi yaşayacağım inşallah" şeklinde yanıtladı.
Bu açıklama üzerine NTV'ye konuşan bulunan eski futbolcu ve antrenör Ayhan Akman şu sözleri sarf etti:
"Teknik ekip olarak biz Arda Turan'ı istedik."
"Benim de yakından tanıdığım Arda'yı istememek olmazdı."
"O dönemin başkanı ve yöneticileri (Dursun Özbek dönemi) Arda'yı veto ettiler."
"Yıldız oyuncu, "G.Saray beni istemedi demeye utandım" açıklamasını yapmıştı."