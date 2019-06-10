SPOR

Ayhan Akman, Gazişehir Gaziantep ile anlaştı

FUTBOL HABERLERİ  | 10.06.2019 14:53 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in kulüp başkanı Adil Sani Konukoğlu, sportif direktör olarak Ayhan Akman ile anlaştıklarını bildirdi.

Ayhan Akman, Gazişehir Gaziantep ile anlaştı

Konukoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sezonla ilgili hazırlıkların devam ettiğini söyledi.

Bu anlamda sportif direktörlük görevine tecrübeli bir isim getirmek istediklerini anlatan Konukoğlu, "Ayhan Akman hocamızla sportif direktörlük konusunda anlaştık. Kendisi bugün itibariyle göreve başlamıştır." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig ayhan akman Gazişehir Gaziantep

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