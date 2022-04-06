Ayhan Aşan'ı yasa boğan ölüm! Babası hayatını kaybetti

Ayla Aşan ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü sanatçı Ayhan Aşan'ın ilk eşi ve çocuklarının annesi Selma Aşan, geçtiğimiz Şubat ayında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti. Ayhan Aşan aldığı kötü haberle kahroldu.

Şarkılarıyla bir döneme damgasını vuran Ayhan Aşan baba acısıyla sarsıldı. Ünlü sanatçı kötü haberi sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

Babasının vefatı Ayhan Aşan şu sözlerle takipçileriyle paylaştı:

''Yaslandığım dağım, çınarım, babam gitti. Yoluma ışık tutan vefakarım, çocukluğum, meleğim gitti.''

Konu ile ilgili Ayhan Aşan'ın eşi Ayla Aşan ise Instagram hesabından ''Değerli eşimin kıymetli babası hakkın rahmetine kavuşmuştur. Başımız sağolsun.'' mesajını paylaştı.



