Ayhancan Güven’den şampiyonluk! Otomobil sporları tarihte bir ilk...

Ayhancan Güven, 2025 Almanya Binek Otomobil Şampiyonası’nda (DTM) sezonun final yarışını kazanarak DTM tarihinde şampiyonluk kazanan ilk Türk pilot oldu. Genç sporcu, bu başarısıyla Türkiye’nin otomobil sporlarındaki en büyük başarısına imza attı.

Berker İşleyen

Almanya’nın efsanevi pistlerinden Hockenheimring, 2025 Almanya Binek Otomobil Şampiyonası’nda (DTM) sezonun final yarışına ev sahipliği yaptı. Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, şampiyonluk yarışına ikinci sıradan başladığı bu kritik mücadelede, sergilediği performansla damalı bayrağı ilk sırada geçti.

TARİHTE BİR İLK

Bu sonuçla DTM tarihinde şampiyonluk kazanan ilk Türk pilot olan Güven, kariyerinde yeni bir sayfa açarken Türk motor sporları tarihinde de önemli bir dönüm noktasına imza attı.

DÜNYANIN EN İYİLERİNDEN

FIA sürücü sınıflandırmasında “Altın” kategoride yer alan ve bu klasmandaki tek Türk pilot olan Ayhancan Güven, aynı zamanda Porsche Fabrika Pilotu olarak uluslararası arenada Türkiye’yi başarıyla temsil ediyor. 2019 yılından bu yana Red Bull’un desteğiyle yarışan Güven, bu zaferle birlikte dünyanın en iyi pilotlarından biri olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Sezon boyunca sergilediği istikrarlı performansla dikkat çeken milli sporcu Hockenheimring’deki bu tarihi zaferiyle hem kendi kariyerinde hem de Türk motor sporları tarihinde yeni bir dönemi başlattı.

