Aykut Cömert'in cenazesinde gözyaşları sel oldu

Bir süredir mücadele ettiği kansere yenilerek hayatını kaybeden fotoğraf ve video sanatçısı Aykut Cömert bugün toprağa verildi.

Aykut Cömert'in naaşı Zincirlikuyu Camii'de öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü.

Cenaze törenine katılanlar arasında Belçim Bilgin, Berfin Erdoğan, Beren Saat, Kenan Doğulu, Didem Soydan, İlker Kaleli, Metin Hara, Mert Fırat ve eşi İdil Fırat da vardı.

Beren Saat ile Belçim Bilgin cenaze töreni boyunca gözyaşlarını tutamadı.

Gözyaşlarının sel olduğu cenazede Kenan Doğulu’nun eşini bir an bile yalnız bırakmaması dikkat çekti. (Uçankuş)

Beren Saat arkadaşının ölüm haberinin ardından Instagram hesabında bir paylaşım yapmış ve "Seni özlemek hiç bitmeyecek canım arkadaşım. Yıldızlarla benim için de dans et" demişti.

Belçim Bilgin ise arkadaşına şöyle veda etmişti:

"Aykut’um; bir gün isim babası olduğun hesabımdan; instagram ailesinden, eşsiz, ruhuna yazılan bu veda mektuplarını okuyacağım asla aklıma gelmezdi, ışıklar içinde uyu, ışık bakışlı kardeşim, bir eksildik, ilk eksildik yokluğunla!! Yaşattıklarına, paylaştıklarına, içtenliğine, yarattıklarına, kalbine, aklına sonsuz teşekkürler!!