MAGAZİN

Aykut Cömert'in cenazesinde gözyaşları sel oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.06.2019 16:29 | Son Güncelleme

Kanser tedavisi gören ve geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren fotoğraf ve video sanatçısı Aykut Cömert, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Cömert'in yakın arkadaşı Beren Saat ve Belçim Bilgin cenazede gözyaşlarına hakim olamadı.

Bir süredir mücadele ettiği kansere yenilerek hayatını kaybeden fotoğraf ve video sanatçısı Aykut Cömert bugün toprağa verildi.

Aykut Cömert'in naaşı Zincirlikuyu Camii'de öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü.

Cenaze törenine katılanlar arasında Belçim Bilgin, Berfin Erdoğan, Beren Saat, Kenan Doğulu, Didem Soydan, İlker Kaleli, Metin Hara, Mert Fırat ve eşi İdil Fırat da vardı.

Beren Saat ile Belçim Bilgin cenaze töreni boyunca gözyaşlarını tutamadı.

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Gözyaşlarının sel olduğu cenazede Kenan Doğulu’nun eşini bir an bile yalnız bırakmaması dikkat çekti. (Uçankuş)

Beren Saat arkadaşının ölüm haberinin ardından Instagram hesabında bir paylaşım yapmış ve "Seni özlemek hiç bitmeyecek canım arkadaşım. Yıldızlarla benim için de dans et" demişti.

Belçim Bilgin ise arkadaşına şöyle veda etmişti:

"Aykut’um; bir gün isim babası olduğun hesabımdan; instagram ailesinden, eşsiz, ruhuna yazılan bu veda mektuplarını okuyacağım asla aklıma gelmezdi, ışıklar içinde uyu, ışık bakışlı kardeşim, bir eksildik, ilk eksildik yokluğunla!! Yaşattıklarına, paylaştıklarına, içtenliğine, yarattıklarına, kalbine, aklına sonsuz teşekkürler!!

Evvel zaman içinde dostlar
Ağaçlara ev kurardık
Tatlı bir düş içinde
Bir yere bir göğe bakardık
Gönlümüz kuş gibiydi dostlar
Dünyaya kanat açardık
Tutsak değildik zamana
Başına buyruk yaşardık
Çocuklardık parlak yıldızlardık o zaman
Ay büyülüydü yakamoz deniz
Ardından koştuğumuz son bahardan
Çocuklardık parlak yıldızlardık o zaman
Artık dönemesekte geriye
Ardından koştuğumuz son on zamandır
O zaman bu zamandır dostlar
Ne ister neyi özleriz
Denizini arayan akar sulara benzeriz
Pencereler bırak açık kalsın
Geceleri yağmurlar yağsın
Günebakan düşlerimiz yağmur sesiyle çoğalsın...”

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Anahtar Kelimeler:
Beren Saat ve Belçim Bilgin Aykut Cömert

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