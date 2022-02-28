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Aykut Demir kimdir? kaç yaşında nereli? Aykut Demir kadro dışı mı bırakıldı?

28.02.2022 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aykut Demir'e dair sorular gündeme gelmeye başladı. Rusya Ukrayna arasındaki savaş hali tüm dünyayı etkilediği gibi spor camiasını da etkiledi. TFF 1. Lig'de yer alan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Ankaragücü maçı öncesi futbolcular 'savaşa hayır' tişörtü giydi. Ancak Aykut Demir takım arkadaşlarının giydiği tişörtü giymedi ve bu davranışı tepkilere neden oldu. Bu haber sonrası futbolcu Aykut Demir kimdir? Aykut Demir, kaç yaşında ve nereli gibi sorular sorulmaya başlandı.

Aykut Demir kimdir? kaç yaşında nereli? Aykut Demir kadro dışı mı bırakıldı?

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması tüm dünya tarafından kınanıyor. Rusya'nın bu davranışına spor dünyası da kayıtsız kalamadı. TFF 1. Lig'de mücadele eden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Ankaragücü maçı öncesi futbolcular 'savaşa hayır' tişörtü giydi. Ancak Aykut Demir takım arkadaşlarının giydiği tişörtü giymedi. Aykut Demir'in neden tişörtü giymediği merak konusu oldu.

AYKUT DEMİR KİMDİR?

Muhammet Aykut Demir 22 Ekim 1988 yılında Hollanda doğan bir Türk futbolcudur. Aykut Demir, futbol kariyerine 2005 yılında Eredivisie ekiplerinden NAC Breda'da başladı. 2007 ile 2008 sezonunun devre arasinda SBV Excelsior beğenilen bir performans sergiledi. Demir, 2009-10 sezonunda Gençlerbirliği'ne transfer oldu. Gençlerbirliği formasıyla 12'si Türkiye Kupası olmak üzere 127 resmi maça çıkan defans oyuncusu, 9 gol kaydetti. Başarılı geçen sezonların ardından 4 Temmuz 2013 yılında Trabzonspor'a transfer oldu ve bordo-mavili takım ile 5 yıllık bir sözleşme yaptı. 2015-2016 sezonu sonu Osmanlıspor'a kiralandı. Futbolcu kariyerini Erzurumspor'da devam ettirmektedir.

AYKUT DEMİR KADRO DIŞI MI BIRAKILDI?

TFF 1. Lig'de Ankaragücü ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşı karşıya geldi. Maça başlamadan önce oyuncular Rusya ile Ukrayna arasında çıkan savaşın bir an önce bitmesini istediklerini belli eden "Savaşa hayur" mesajlı tişörtü giydi. Ancak takım arkadaşlarına Büyükşehir Belediye Erzurumspor forması giyen kaptan Aykut Demir katılmadı. Sosyal medyada büyük tepki çeken bu olay sonrası Aykut Demir'in takımdaki durumuna dair henüz herhangi bir açıklama gelmedi.

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