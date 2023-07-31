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Aykut Enişte 2 oyuncuları kimdir, konusu nedir? Aykut Enişte 2 filmi ne zaman ve nerede çekildi?

31.07.2023 19:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aykut Enişte 2 filmi bu akşam Star TV'de izleyicilere seyir keyfi yaşatacak. Filmin başrollerinde Cem Gelinoğlu ve Melis Babadağ yer alıyor. Zaman zaman ekranlara gelen Aykut Enişte 2 filmini seyretmek isteyenler filmin detaylarına ilişkin sorgulamalarına hız kazandırdılar. Peki, Aykut Enişte 2 oyuncuları kimdir, konusu nedir? Aykut Enişte 2 filmi ne zaman ve nerede çekildi?

Aykut Enişte 2 filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Yönetmenliğini Onur Bilgetay'ın yaptığı, yapımcılığını Necati Akpınar'ın üstlendiği, senaryosunu ise Cem Gelinoğlu, Giray Altınok ve Muammer Tali'nin yazdığı Aykut Enişte 2 filmi durum komedisi türünü ele alıyor. İşte Aykut Enişte 2 filmi hakkında detaylı bilgiler...

AYKUT ENİŞTE 2 KONUSU

Aykut ile Gülşah evlilik hazırlığındadır. Gülşah'ı elinden kaçırmamaya kararlı olan Aykut, sevdiği kadınla evlenip, Atabeyoğlu Ailesi’nin damadı olacağı için oldukça heyecanlıdır. Ancak beklenmedik bir durum tüm planların alt üst olmasına neden olur. Ailenin eski eniştesi olan Talat'ın düğünden birkaç gün önce ortaya çıkması, tüm işleri karıştırır. İyi niyeti ve saflığı nedeniyle başına açılan belalardan kurtulmaya çalışan Aykut, Gülşah ile evlenmeyi başarabilecek midir?

aykut enişte iki oyuncuları ve konusu

AYKUT ENİŞTE 2 OYUNCULARI VE KARAKTERLER

Cem Gelinoğlu - Aykut Aslan

Melis Babadağ - Gülşah Atabeyoğlu Aslan

Hakan Yılmaz - Talat

Nezaket Erden - Selbi

Müfit Kayacan - Sadi Atabeyoğlu

Lale Başar - Şule Atabeyoğlu

Selen Domaç - Dilşah

Mekin Sezer - Mithat Atabeyoğlu

Ecrin Moğultay - Sude Atabeyoğlu

Ali Çelik - Komiser

Ali Uyandıran - Yaşlı amca

Güler Ökten - Muazzez

Ali İpin - Cevdet Hoca

aykut enişte 2

AYKUT ENİŞTE 2 NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Aykut Enişte 2 filmi 3 Aralık 2021 tarihinde vizyona girmiştir. Filminin çekimleri Yeşilköy Havalimanı, Selimiye gibi İstanbul'un farklı semtlerinde gerçekleştirildi.

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