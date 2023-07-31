Aykut Enişte 2 oyuncuları kimdir, konusu nedir? Aykut Enişte 2 filmi ne zaman ve nerede çekildi?

Aykut Enişte 2 filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Yönetmenliğini Onur Bilgetay'ın yaptığı, yapımcılığını Necati Akpınar'ın üstlendiği, senaryosunu ise Cem Gelinoğlu, Giray Altınok ve Muammer Tali'nin yazdığı Aykut Enişte 2 filmi durum komedisi türünü ele alıyor. İşte Aykut Enişte 2 filmi hakkında detaylı bilgiler...
Aykut ile Gülşah evlilik hazırlığındadır. Gülşah'ı elinden kaçırmamaya kararlı olan Aykut, sevdiği kadınla evlenip, Atabeyoğlu Ailesi’nin damadı olacağı için oldukça heyecanlıdır. Ancak beklenmedik bir durum tüm planların alt üst olmasına neden olur. Ailenin eski eniştesi olan Talat'ın düğünden birkaç gün önce ortaya çıkması, tüm işleri karıştırır. İyi niyeti ve saflığı nedeniyle başına açılan belalardan kurtulmaya çalışan Aykut, Gülşah ile evlenmeyi başarabilecek midir?
Cem Gelinoğlu - Aykut Aslan
Melis Babadağ - Gülşah Atabeyoğlu Aslan
Hakan Yılmaz - Talat
Nezaket Erden - Selbi
Müfit Kayacan - Sadi Atabeyoğlu
Lale Başar - Şule Atabeyoğlu
Selen Domaç - Dilşah
Mekin Sezer - Mithat Atabeyoğlu
Ecrin Moğultay - Sude Atabeyoğlu
Ali Çelik - Komiser
Ali Uyandıran - Yaşlı amca
Güler Ökten - Muazzez
Ali İpin - Cevdet Hoca
Aykut Enişte 2 filmi 3 Aralık 2021 tarihinde vizyona girmiştir. Filminin çekimleri Yeşilköy Havalimanı, Selimiye gibi İstanbul'un farklı semtlerinde gerçekleştirildi.