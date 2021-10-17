Aykut Enişte ne zaman ve nerede çekildi? Aykut Enişte oyuncuları kimler?

Aykut Enişte filminin yapımcılığını Necati Akpınar üstlendi. Aykut Enişte filminde, yalnızlıktan şikayetçi olan Aykut'un hikayesi işleniyor. Filmde Cem Gelinoğlu "Aykut" karakteri ile kamera karşısına geçiyor. Filmin çekimleri Yeşilköy Havalimanı, Selimiye gibi İstanbul'un farklı semtlerinde gerçekleştirildi. İşte merak edilenler...

AYKUT ENİŞTE FİLMİ KONUSU

Filmde, aile özlemi çeken ve yalnızlıktan şikayetçi olan Aykut'un hikayesi işleniyor. Evlenme hayali olan Aykut genç bir adamdır. Nurhan ile evlenme hazırlığında olan Aykut beklenmeyen durumla karşı karşıya kalır. Aykut'un dükkanına hırsız girer ve Aykut tüm birikimini kaybeder. Bu durum ile Aykut hem maddi kayba uğrar hem de Aykut'un başına bir sürü iş açılır.

AYKUT ENİŞTE FİLMİ OYUNCULARI

Cem Gelinoğlu - Aykut

Melis Babadağ - Gülşah

Ege Kökenli - Nurhan

Müfit Kayacan - Sadi

Lale Başar - Şule

Ali Erkazan - İhsan

Özlem Çakar - Saniye

Ferdi Sancar - Erdal

Selen Domaç - Dilşah

Mekin Sezer - Mithat

Ecrin Moğultay - Sude

Güven Hokna - Muhteşem



