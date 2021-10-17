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Aykut Enişte ne zaman ve nerede çekildi? Aykut Enişte oyuncuları kimler?

17.10.2021 19:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2019'da vizyona giren komedi türündeki film Aykut Enişte'nin başrollerinde Cem Gelinoğlu, Melis Babadağ, Ege Kökenli gibi oyuncular yer alıyor. Onur Bilgetay tarafından yönetilen Aykut Enişte filmi Cem Gelinoğlu ve Giray Altınok tarafından kaleme alındı. İşte merak edilenler...

Aykut Enişte ne zaman ve nerede çekildi? Aykut Enişte oyuncuları kimler?

Aykut Enişte filminin yapımcılığını Necati Akpınar üstlendi. Aykut Enişte filminde, yalnızlıktan şikayetçi olan Aykut'un hikayesi işleniyor. Filmde Cem Gelinoğlu "Aykut" karakteri ile kamera karşısına geçiyor. Filmin çekimleri Yeşilköy Havalimanı, Selimiye gibi İstanbul'un farklı semtlerinde gerçekleştirildi. İşte merak edilenler...

AYKUT ENİŞTE FİLMİ KONUSU

Filmde, aile özlemi çeken ve yalnızlıktan şikayetçi olan Aykut'un hikayesi işleniyor. Evlenme hayali olan Aykut genç bir adamdır. Nurhan ile evlenme hazırlığında olan Aykut beklenmeyen durumla karşı karşıya kalır. Aykut'un dükkanına hırsız girer ve Aykut tüm birikimini kaybeder. Bu durum ile Aykut hem maddi kayba uğrar hem de Aykut'un başına bir sürü iş açılır.

AYKUT ENİŞTE FİLMİ OYUNCULARI

  • Cem Gelinoğlu - Aykut
  • Melis Babadağ - Gülşah
  • Ege Kökenli - Nurhan
  • Müfit Kayacan - Sadi
  • Lale Başar - Şule
  • Ali Erkazan - İhsan
  • Özlem Çakar - Saniye
  • Ferdi Sancar - Erdal
  • Selen Domaç - Dilşah
  • Mekin Sezer - Mithat
  • Ecrin Moğultay - Sude
  • Güven Hokna - Muhteşem


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Star TV Ege Kökenli
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