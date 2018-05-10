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Aykut Kocaman: Atamayana atarlar

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 10.05.2018 23:30 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Ziraat Türkiye Kupası finalinin ardından konuştu. Aykut Kocaman, Teleset Mobilya Akhisarspor'un öne geçtikten sonra vakit geçirdiğini iddia ederken, oyuna iyi başlamalarına karşın gol yollarında sıkıntı yaşadıklarını belirtti.

Aykut Kocaman: Atamayana atarlar

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Ziraat Türkiye Kupası finalindeki Teleset Mobilya Akhisarspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Aykut Kocaman, rakiplerini tebrik ederken, kendi yaptıkları hatalara dikkat çekti.

Kocaman, ilk olarak yenilgiyi ''Tek cümleyle bunu söylemek gerekirse, atamayan atarlar yani. Bu işin kaidesi bu. 8-10 arasında net, nete yakın gol pozisyonunu değerlendiremezsen... Akhisarspor'u ve hocasını kutluyorum. Kazananın hakkını teslim etmek lazım. Cüneyt Çakır'ı da kutluyorum. Kısmı hatalar yaptı, bu hataların bir çoğu bizeydi ama genel olarak kutluyorum onu da'' sözleriyle özetledi.

Maça iyi başladıklarını söyleyen tecrübeli çalıştırıcı ''Başlangıç olarak sezonun en kuvvetli başlangıçlarından birini yaptık. 3-0, 4-0 olabilirdi ama olmadı. 25. dakikadan sonra oyundaki kontrolü aldılar. Esas maçın gidişatı o ara elimizden kaçtı gibi. Derleyip toparlamamız gerekiyordu. Özellikle tecrübeli oyuncuların kontrolü almaları gerekiyordu, orada hata yaptık'' dedi.

  1. golde de kendi hataları olduğunu dile getiren Kocaman ''İkinci yarıdaki golle iyi bir hava yakaladık. Sonra ritmimizi sürdürdük. Daha sonra kaleyi bulan ilk atak, sezonun geneli gibi... 2-1, 2-1'den sonra vakit geçirmeye çalışan bir rakip. Sonra el birliğiyle 3. golü de yemeyi başardık. Çok üzgünüm yani. Futbolun kaidesi bu, atacaksın'' şeklinde konuştu.
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
AĞLAKAYKUT GOL DEĞİL KARAKTER SIKINTISI YAŞIYORSUNUZ BİR DE SİZİN KAZANMANIZ İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPACAK HAKEM SIKINTISI YAŞIYORSUNUZ ....
defol defolllll defoooooooooooooollllllllll,artık sus yanlış değişikler yapttım de,soldado çıkmaz dı de,atıffff denen iğren herif bu takımın oyuncusu değil de,,,ben bu işi bilmiyorum çünkü yıldız düşmanıyım de veeeeeeee artıkkkk lütfennnn ama lütfennnmm defooooooooollllllllllllllllllllll
sen önce şaklaban oyuncularına bak Akhisar aslanlar gibi savaştı
yazıklar olsun size kendinizden utanın hakkım size haram olsun bize yaşattığınız sıkıntılar için defolup gidin artık bu takımı rahat bırakın
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