Aykut Kocaman Atiker Konyaspor ile resmi sözleşme imzaladı

Geçen sezon sonu Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra bir süre takım çalıştırmayan ancak daha sonra eski takımı Konyaspor'la anlaşan Aykut Kocaman, Yeşil Beyazlılar'la sözleşme imzaladı.

İşte Aykut Kocaman'ın açıklamaları;

"AYRILDIĞIM GÜNÜ UNUTMADIM"

Buradan ayrılışım çok alışıldık bir durum değildi. Biz millet olarak kavuşmaları iyi ama ayrılışları kötü yapan bir milletiz. Ancak ben Konya'dan ayrılırken tam tersi oldu. O günü unutamadım. O gün için herkese teşekkür ediyorum.

Demek ki yaptıklarımız bitmemiş ki, o günden çok daha iyi bir karşılama yapıldı ve ben yeniden buradayım. Umarım şu anki mutluluk ve gurur bu şekilde devam eder. Tekrardan herkese teşekkür ediyorum.

"GEÇEN SEZON ÇOK YIPRATICIYDI"

Uzun süre beraber olduğunuz çok belli aşamaları çok büyük sıkıntılarla geldiğimiz bir dönemde Konyaspor'un Süper Kupa'yı aldığını görmek çok güzeldi. Umarım şu andan itibaren devamı gelir. Çok sıkıntılı bir süreç geçirdim geçen sezon, yıpratıcı bir sezondu benim açımdan... Hayatın içinde tabii ki çok daha yıpratıcı anlar var lütfen kimse alınmasın bu sözden, sadece kendi mesleğim için konuşuyorum.