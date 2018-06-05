Aykut Kocaman Atiker Konyaspor'un başına geçiyor

Spor Toto Süper Lig takımlarından Atiker Konyaspor'da 8 Haziran Cuma günü gerçekleşecek Olağanüstü Genel Kurul öncesi, Kanal 42'de canlı yayına katılan yeşil-beyazlıların eski başkanı Ahmet Şan, listesinin hazır olduğunu son kararını 6 Haziran Çarşamba günü açıklayacağını söyledi.

Ahmet Şan, kongrede aday olmak istediğini belirterek, "Her zaman listem hazır. Liste oluşturmak çok kolay. 6 Haziran Çarşamba günü net olarak kamuoyuna açıklama yapacağım" dedi.

"AYKUT KOCAMAN İLE ÇALIŞMAK İSTERİM"

Canlı yayında kendisine yöneltilen Aykut Kocaman sorusunu yanıt veren Ahmet Şan "Aykut Kocaman ile çalışmak isterim. Aykut Hoca dinleneceğim demez ise benim teknik direktörüm Aykut Kocaman'dır. Kendisini ikna edecek kişi bulurum. Tahir Akyürek (Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Adayı) ikna eder" ifadelerini kullandı.

(Konya'nın Sesi)

