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Aykut Kocaman Çukur'da rol aldı! Çukur 114. son bölüme Aykut Kocaman ve Yamaç Koçovalı sahnesi damga vurdu

02.02.2021 01:08 | Son Güncelleme:
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Show TV'de ekranlara gelen, Çukur dizisinin 1 Şubat Pazartesi yayınlanacak 114. son bölümünde Aykut Kocaman sürprizi yaşandı. Çukur'a konuk olan ünlü teknik direktör Aykut Kocaman, Aras Bulut İynemli'yle birlikte kamera karşısına geçti.

Geçtiğimiz günlerde Medipol Başakşehir ile sözleşme imzalayan teknik direktör Aykut Kocaman, Show TV'de yayınlanan fenomen dizi Çukur'a konuk oldu.
Çukur_Aykut Kocaman (2)
Dizide Aykut Kocaman'dan adını alan Aykut (Berhan Taşdelen) karakteriyle olan duygusal sahnelerinde ünlü teknik adama Aras Bulut İynemli de eşlik etti. Yamaç ve Aykut'un efsane spor adamıyla bir araya geldiği sahneler Çukur hayranlarını derinden etkiledi.
Çukur_Aras Bulut İynemli_Aykut Kocaman
Efsun'un gidişini kendine yediremeyen Yamaç yüzü düşük şekilde otururken abisi Cumali ile dertleşmeye başladı. Cumali, kendi yaşadıkları kayıplarını anlatırken söz konusu Aykut'a gelince Yamaç hatıralara daldı. Çukur'un gençleri Aykut'un mezarı başında olduğu ana geçen Yamaç burada Aykut Kocaman ile yaşadıkları anıyı tekrar hatırladı.

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