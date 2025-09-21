SPOR

Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe Başkanlık Seçiminde flaş açıklamalar!

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi heyecanı sürerken, Aykut Kocaman'ın açıklamaları gündeme bomba gibi düştü. Kocaman, Ali Koç yönetimini eleştirirken, kulübe hizmet etmeye hazır olduğunu belirtti.

Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe Başkanlık Seçiminde flaş açıklamalar!
Emre Şen

Fenerbahçe Spor Kulübü, olağan seçimli genel kurulunda yeni başkanını belirlemek için sandık başına gitti. Eski Kenan Evren arazisinde kurulan oy verme merkezinde üyeler oylarını kullanırken, mevcut Başkan Ali Koç ile Sadettin Saran başkanlık için yarışıyor. Seçim atmosferinde, Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu ve eski teknik direktörü Aykut Kocaman'ın açıklamaları büyük yankı uyandırdı.

"SEÇENEK DAHİ OLAMAMAYI ANLAYAMIYORUM"

Oy verme işleminin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kocaman, Ali Koç yönetimini eleştirmekten çekinmedi. 'Ciddi hatalar yapıldı' diyen Kocaman, bu hataların neler olduğuna dair detay vermekten kaçınsa da, 'seçenek olamama' durumunu eleştirdiğini belirtti. Kocaman, 'Kişiselleştirmek istemiyorum, lütfen yanlış dahi anlamayın ama seçenek dahi olamamayı anlayamıyorum' ifadelerini kullandı. Bu sözler, Kocaman'ın mevcut yönetimin performansından memnun olmadığı şeklinde yorumlandı.

"BÜTÜN GÖVDEMLE GELMEYE HAZIRIM"

Aykut Kocaman, Fenerbahçe'ye teknik direktör olarak dönme ihtimaliyle ilgili de önemli bir mesaj verdi. 'Bütün gövdemle gelmeye hazırım' diyerek, kulübe hizmet etmeye istekli olduğunu açıkça ifade etti. Kocaman'ın bu sözleri, Fenerbahçe taraftarları arasında büyük heyecan yarattı. Özellikle son dönemde teknik direktör arayışları içerisinde olduğu iddia edilen Fenerbahçe için Kocaman'ın bu açıklaması, yeni bir umut ışığı olarak görüldü.

