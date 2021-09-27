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Aykut Kocaman'dan istifa itirafı!

27.09.2021 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "Sonunda umarım futbol şanssızlığımızın bittiği maç olması en büyük dileğim" dedi.

Aykut Kocaman'dan istifa itirafı!

Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 3-0 yenen Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Aykut Kocaman, futbol şanssızlıklarının bu maçla bitmesini temenni ettiğini söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kocaman, kırılma maçına çıktıklarını belirtti.

Maçın sonucunun hem kendisi hem de kulüp için önemli olduğunu vurgulayan Kocaman, "Göreve başladıktan sonra kişisel kariyerimdeki en şanssız dönemi yaşadım. Bizim sıkıntılı periyodumuzda karşımızda enerjisi yüksek bir takım olacaktı. Maçın başlarında en büyük kaygımız etkili atak oyuncularıyla beraber bu enerjiyi skora çevirmeleriydi. Rizespor önde baskıyla başladı. Net bir pozisyon verdik. Futbol şansımızın döndüğü an orası demen lazım." ifadelerini kullandı.

Daha sonra yaptıkları baskıyla pozisyonlar bulduklarını anlatan Kocaman, şunları kaydetti:

"İlk yarının ortalarından sonlarına kadar 2. golü aradık. 2. yarı başında Rize baskısını devam ettirmek istedi. Erken bir golden sonra artık oyunun tamamen kontrolü bize geçti ve farkı artırma şansı yakaladık. Sonunda umarım futbol şanssızlığımızın bittiği maç olması en büyük dileğim. Kişisel olarak geçen haftaki maçtan sonra bir şeyler olmuyorsa o zaman bir şeyleri değiştirmek için kendi adıma da kulüp adına da daha köklü düşünmenin zamanı geliyor. Bu kulüp bu tip durumları yüksek sağduyuyla atlatmış bir kulüp. Bu dönemde de hep yardımcı olundu ama öbür taraftan bir şeyler olmuyorsa düşünmek çok doğal bir süreç olacaktı."

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Anahtar Kelimeler:
Aykut Kocaman Başakşehir
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