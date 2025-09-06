Aykut Kocaman'dan Sadettin Saran'ın teklifine cevap gecikmedi! Futbol Şube Sorumluluğu teklifini kabul etmedi...

Fenerbahçe’de teknik direktör seçimi için çalışmalar devam ederken, Başkan adayı Sadettin Saran’ın Futbol Şube Sorumlusu olarak teklif yaptığı Aykut Kocaman Anadolu Ajansı’na açıklamalarda bulundu.

‘‘GÖREVDEN KAÇMAM!’’

Aykut Kocaman, ‘‘Fenerbahçe'nin bir neferi olarak, fayda sağlayacağıma inandığım ve mesleğimle ilgili olan hiçbir görevden kaçma şansım bulunmamaktadır. Camiamız, sorunlar yumağını yok edecek kudrete ve geçmiştekine benzer manipülatif sözleri bitirecek dirayete sahiptir.’’ dedi.

‘‘AKSİNİ DÜŞÜNMEK KABUL EDİLEBİLİR DEĞİLDİR’’

Aykut Kocaman, ‘‘Fenerbahçe'deki teknik direktörlük kariyerimde, 2011 Lig Şampiyonluğu, 2013 UEFA Avrupa Ligi Yarı Finali ve 2 Türkiye Kupası Şampiyonluğu bulunan biri olarak, aksini düşünmek veya savunmak mümkün ve kabul edilebilir değildir.’’ ifadelerini kullandı.

‘‘DOĞRU BULMUYORUM!’’

Sadettin Saran’ın Futbol Şube Sorumlusu olarak kendisine teklif yapmasına Aykut Kocaman’dan cevap gecikmedi. Kocaman, ‘‘Sadettin Bey'in değerli açıklamaları ve çok kıymetli teklifi için teşekkür eder, henüz vermediğim bir bırakma kararı üzerine yeni bir kariyer planı inşa etmeyi iç muhasebemde şu an için doğru bulmadığımı ifade etmeliyim.’’ Diye konuştu.