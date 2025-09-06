SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Aykut Kocaman'dan Sadettin Saran'ın teklifine cevap gecikmedi! Futbol Şube Sorumluluğu teklifini kabul etmedi...

Fenerbahçe’de Başkan adayı Sadettin Saran’ın Futbol Şube Sorumlusu olarak teklif yaptığı Aykut Kocaman’dan flaş açıklamalar geldi. Kocaman’ın ‘‘Henüz vermediğim bir bırakma kararı üzerine yeni bir kariyer planı inşa etmeyi iç muhasebemde şu an için doğru bulmadığımı ifade etmeliyim.’’ sözleri gündem oldu.

Aykut Kocaman'dan Sadettin Saran'ın teklifine cevap gecikmedi! Futbol Şube Sorumluluğu teklifini kabul etmedi...
Burak Kavuncu

Fenerbahçe’de teknik direktör seçimi için çalışmalar devam ederken, Başkan adayı Sadettin Saran’ın Futbol Şube Sorumlusu olarak teklif yaptığı Aykut Kocaman Anadolu Ajansı’na açıklamalarda bulundu.

‘‘GÖREVDEN KAÇMAM!’’

Aykut Kocaman dan Sadettin Saran ın teklifine cevap gecikmedi! Futbol Şube Sorumluluğu teklifini kabul etmedi... 1

Aykut Kocaman, ‘‘Fenerbahçe'nin bir neferi olarak, fayda sağlayacağıma inandığım ve mesleğimle ilgili olan hiçbir görevden kaçma şansım bulunmamaktadır. Camiamız, sorunlar yumağını yok edecek kudrete ve geçmiştekine benzer manipülatif sözleri bitirecek dirayete sahiptir.’’ dedi.

‘‘AKSİNİ DÜŞÜNMEK KABUL EDİLEBİLİR DEĞİLDİR’’

Aykut Kocaman dan Sadettin Saran ın teklifine cevap gecikmedi! Futbol Şube Sorumluluğu teklifini kabul etmedi... 2

Aykut Kocaman, ‘‘Fenerbahçe'deki teknik direktörlük kariyerimde, 2011 Lig Şampiyonluğu, 2013 UEFA Avrupa Ligi Yarı Finali ve 2 Türkiye Kupası Şampiyonluğu bulunan biri olarak, aksini düşünmek veya savunmak mümkün ve kabul edilebilir değildir.’’ ifadelerini kullandı.

‘‘DOĞRU BULMUYORUM!’’

Aykut Kocaman dan Sadettin Saran ın teklifine cevap gecikmedi! Futbol Şube Sorumluluğu teklifini kabul etmedi... 3

Sadettin Saran’ın Futbol Şube Sorumlusu olarak kendisine teklif yapmasına Aykut Kocaman’dan cevap gecikmedi. Kocaman, ‘‘Sadettin Bey'in değerli açıklamaları ve çok kıymetli teklifi için teşekkür eder, henüz vermediğim bir bırakma kararı üzerine yeni bir kariyer planı inşa etmeyi iç muhasebemde şu an için doğru bulmadığımı ifade etmeliyim.’’ Diye konuştu.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ataman'ı kızdırdılar! Röportajda tepki gösterdi: "Saçmalık"Ataman'ı kızdırdılar! Röportajda tepki gösterdi: "Saçmalık"
Milliler çeyrek finalde! İsveç'i de geçiyoruz...Milliler çeyrek finalde! İsveç'i de geçiyoruz...
Anahtar Kelimeler:
Aykut Kocaman Sadettin Saran fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan görevden uzaklaştırıldı

Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan görevden uzaklaştırıldı

44 yıl garajda bekledi: 15 bin evroya satıcı buldu!

44 yıl garajda bekledi: 15 bin evroya satıcı buldu!

Aykut Kocaman'dan Saran'a cevap!

Aykut Kocaman'dan Saran'a cevap!

Ataman'ı kızdırdılar! Röportajda tepki gösterdi: "Saçmalık"

Ataman'ı kızdırdılar! Röportajda tepki gösterdi: "Saçmalık"

Ali Koç Şampiyonlar Ligi fatihini getiriyor!

Ali Koç Şampiyonlar Ligi fatihini getiriyor!

Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası'nda finalde!

Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası'nda finalde!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.