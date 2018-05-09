Aykut Kocaman'dan Şenol Güneş ve Fatih Terim'e gönderme!

Ziraat Türkiye Kupası finali öncesinde basın toplantısı düzenleyen Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman, çarpıcı sözler kullanırken Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim ve Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'e göndermelerde bulundu.

''OKUYARAK DEĞİL DE İÇİMDEN GELEREK...''

Yarı finalde Beşiktaş'ı eleyerek finale geldiklerini hatırlatan Kocaman, ''Pek çoğunun yaptığı gibi duygularımı okuyarak değil de, içimden geldiği gibi ifade ediyorum. Hak ettiğimiz finali taçlandırmak istiyoruz, geçmiş geçmişte kaldı.'' dedi.

''BAZILARI 2-3 GÜN HESABI YAPIYORLAR''

Aykut Kocaman, 'bazı teknik direktörler' diyerrek devam ettiği konuşmasında ''Akhisar maçı, Volkan'ın da içinde bulunduğu olaylı Beşiktaş maçının sonrasında gelmişti. Bazı teknik direktörler 2-3 gün hesabı yapıyorlar, ben o zaman söylerken, niye konuşuyor bu böyle diye konuşulan günlerdi. İç sahada kaybettiğimiz Akhisarspor maçını imkan varken olaylı Beşiktaş derbisinden kısa bir süre sonra oynadık.'' sözlerini kullandı.

