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Aykut Kocaman, Dirk Kuyt'ın jübilesinde görev almayacak

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 23.05.2018 18:48 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin unutulmaz oyuncularından Dirk Kuyt'ın yapacağı jübilede görev yapacak teknik direktörler ve futbolcular açıklandı. Aykut Kocaman'ın Kuyt'ın jübilesinde görev yapacağı iddiaları ise asılsız çıktı.

Aykut Kocaman, Dirk Kuyt'ın jübilesinde görev almayacak

2012-2015 arası Fenerbahçe'de forma giyen Dirk Kuyt, 27 Mayıs'ta düzenlenecek jübile ile aktif futbol kariyerine nokta koyacak.

Kuyt'ın jübilesinde 3 takım oluşturulacak. Feyenoord efsaneleri, Hollanda Milli Takımı efsaneleri ve Kuyt'ın Liverpool ile Fenerbahçe'de beraber oynadığı futbolculardan kurulu bir takım...

Geçtiğimiz günlerde Aykut Kocaman'ın da bir takımda teknik direktör olarak görev yapacağı öne sürülmüştü, bu iddia asılsız çıktı.

Feyenoord'u Gullit, Hollanda'yı Van Gaal, Kuyt'ın arkadaşlarını ise Gullit yönetecek. Kuyt, Fenerbahçe'den 7 takım arkadaşını organizasyona çağırdı.

İşte jübilede forma giyecek oyuncular:

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