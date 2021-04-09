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Aykut Kocaman, Fenerbahçe'ye odaklandı

09.04.2021 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 35. haftasında 18 Nisan Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Medipol Başakşehir, Aykut Kocaman yönetiminde hazırlıklarına başladı.

Aykut Kocaman, Fenerbahçe'ye odaklandı

Medipol Başakşehir'de Fenerbahçe hazırlıkları. Kulüp tesislerinde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde topla ısınmayla başlayan antrenman, iki grup halinde paslaşma ve top kapma çalışmasıyla devam etti. İdman çift kale maçla tamamlandı.

Junior Caiçara, Boli Bolingoli Hasan Ali Kaldırım ve Ömer Ali Şahiner fizyoterapistler eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

Ligde 34. haftayı maç yapmadan (bay) geçecek olan turuncu-lacivertli takım, hazırlıklarına bir günlük iznin ardından 11 Nisan Pazar günü devam edecek.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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