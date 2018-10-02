Aykut Kocaman: Fenerbahçe zordaysa göreve hazırım!

Teknik Direktör Phillip Cocu ile yolları ayırma noktasına gelen Fenerbahçe’de güçlü adaylardan biri de Aykut Kocaman...

Geçen sezon takımın başında yeralan deneyimli çalıştırıcı, Başkan Ali Koç’un, yola Cocu ile devam etme kararı almasının ardından görevinden ayrılmıştı.

Üç ay önce görevine son verilen Kocaman’a şu an teklif yapılması durumunda bunu kabul etmeme ihtimalinden de bahsediliyordu. Deneyimli teknik adama bu konuyla ilgili yakın çevresinden de sorular soruluyor. Kocaman’ın bu sorulara verdiği cevap ise “Fenerbahçe zordaysa ve ihtiyacı varsa göreve hazırım...” şeklinde oldu.

Geçen sene sistemini oturttuğu Konyaspor’dan, Fenerbahçe’nin sıkıntıda olması sebebiyle ayrıldığını ve sarı-lacivertli takımın başına geçtiğini belirten deneyimli teknik adam, benzer bir ihtiyaç halinde tekrar göreve hazır olduğunu belirtti.

Maaşı ödeniyor

Aykut Kocaman, şu anda takımın başında olmasa da bu sezonki maaşını alıyor. Geçen sezon iki yıllık sözleşme ile göreve gelen Kocaman, bunun bir yılını doldurmuştu. Kulüpten bu sezonla ilgili bir talebi olmasa da Başkan Ali Koç, kontratta yazan ödemenin yapılması talimatını vermişti.