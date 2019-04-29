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Aykut Kocaman: Galatasaray kazandığı zaman lider olacaktı

GALATASARAY HABERLERİ  | 29.04.2019 23:15 | Son Güncelleme

Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Galatasaray ile 0-0 berabere kaldıkları karşıklaşma sonrasında konuştu.

Aykut Kocaman: Galatasaray kazandığı zaman lider olacaktı

Galatasaray'ın maça verdiği öneme değinen Kocaman, "Galatasaray kazandığı zaman lider olacaktı, ciddi bir avantaj sağlayacaktı. Arkadan gelen takımlar bunu yakalarsa, enerji artışı olur. Sıkıntılar maçın başında artabilirdi. Topun arkasında iyi kaldık. Ancak biz de çok yıprandık" dedi.

Karşılaşmanın 2. yarısından memnun olduğunu söyleyen teknik adam, "İkinci yarı tam anlamıyla maçı istediğimiz hale getirdik. Galatasaray'ın zaafları başladı. Dönmeyen oyuncular, büyük boşluklar... Buraları işlemeye başladık. 50 dakika topun arkasındaki şiddetli koşular bizi biraz düşürdü" ifadelerini kullandı.

"ÇOK MEMNUN DEĞİLİM"
Takımın son dönemde iyiye gittiğini vurgulayan Aykut Kocaman, "Geldiğimiz 10-11 haftada takım özgüven kaybı yaşadı. Son 1-2 haftada artık ne yaptığımızı daha iyi biliyoruz. Birazcık özgüven tamiri olursa, bu 1 puanın önemi olacak. Gelecek sezona aktarmak istediklerimiz var, bu yüzden 1 puan önemli değil. Kazanamama süremiz hoş değil. Artık futbolda her galibiyet kazanç. Kulüplerin ciddi borçları var, ekonomi adına da kazanç. Çok memnun değilim. 11 maç oldu ama Aykut Kocaman ve Konyaspor üzerinden okumak doğru değil. 5-6 maçta ciddi hakem hatası var" diye konuştu.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
kocaman adam
Helal olsun sana Aykut iyi top oynadınız Fransız yosmaları adi himmetçilere karşı.
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