SPOR

Aykut Kocaman: İki takım da kendi oyununu kabul ettirmeye çalıştı

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ  | 18.05.2019 07:33 | Son Güncelleme

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Kasımpaşa maçında iki takımın da kendi oyununu kabul ettirmeye çalıştığı bir mücadele olduğunu söyledi.

Aykut Kocaman: İki takım da kendi oyununu kabul ettirmeye çalıştı

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Atiker Konyaspor, deplasmanda karşı karşıya geldiği Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kasımpaşa’da Mustafa Denizli’nin ayrılmasıyla oyuncuların gerçekleşen değişiklikten dolayı yüksek bir enerji gösterdiğini vurgulayan Kocaman, “Maç öncesi çok tecrübeli bir antrenör Mustafa Denizli ayrıldı. Her takımda olduğu gibi oyuncular da olan değişiklikten dolayı enerji artışı olma ihtimali vardı. Bugünkü maçta da Kasımpaşa’nın son dönemdeki sıkıntılı periyodunu enerji artışıyla sona erme ihtimali gözüküyordu. Sezon sonuna gelinirken Kasımpaşa’nın sıralamadaki rahatlığı sebebiyle onlar için biraz itibar maçı gibi gözüküyordu. Kafamızda 6. sıradaki yerimizi korumak, son haftaya kazanarak girmek ve diğer taraftan da üzerimizdeki Malatyaspor’u acaba kazanırsak yakalar mıyız düşüncesi vardı. Dolayısıyla iki takım için de açık, kendi oyunlarını kabul ettirmeye çalıştıkları bir oyun oldu” şeklinde konuştu.

"KASIMPAŞA DAHA POZİSYONA GİREN TARAFTI"

Kocaman, lacivert-beyazlı ekibin oyunun genelinde daha fazla pozisyona giren taraf olduğunu ifade ederek, “İki takımın oyun tarzından topun bizde olma ihtimali gözüküyordu. 10 - 15 dakika yüksek enerjiyle başladılar. Bu dönemi geçirdikten sonra kendi oyunumuzu yansıttık. Oyunun kontrolünü ele aldık. Bireysel toplarla, zaman zaman savunma arkasına atılan toplarla gelmeye çalıştılar. Öne geçtik geçtikten sonra kendi oyunumuzla bitirmeye çalıştık. İkinci yarı baskı kurmak istediler. Mutlaka 2'yi bulmamız gerekiyordu. İkinci yarının 5-10 dakikalık bölümünde sert geldiler. En sıcak atakların olduğu dönemde golü buldular. Oyunun kontrolünü biz ele aldık. Kendi tarafından baktığında Kasımpaşa daha fazla pozisyona giren taraftı. Bizim için en büyük eksik üçüncü bölgeye getirdiğimiz toplara son paslardaki tercihlerimiz ve hatalarımız. Zaman zaman da kalite düşüklüğümüz, maçın bizim adımıza beraberlik olmasına neden oldu” açıklamasını yaptı.

PARTNERAğır Yaşamlar'ın karanlık yüzü 155 kilo vermişti ama...Ağır Yaşamlar'ın karanlık yüzü 155 kilo vermişti ama...
'VAR'ı dekor olarak mı koydular?''VAR'ı dekor olarak mı koydular?'
Fallou Diagne ameliyat olduFallou Diagne ameliyat oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Atiker Konyaspor aykut kocaman Spor Toto Süper Lig Kasımpaşa

En Çok Okunan Haberler

Çin'den ABD'nin İran yaptırımlarına tepki

Çin'den ABD'nin İran yaptırımlarına tepki

AK Parti'li belediye başkanının mazbatası iptal edildi

AK Parti'li belediye başkanının mazbatası iptal edildi

Transferde bir bomba daha patladı

Transferde bir bomba daha patladı

UEFA'dan Beşiktaş ve Trabzonspor kararı

UEFA'dan Beşiktaş ve Trabzonspor kararı

Anadolu Efes, tarihi Larkin'le yazdı

Anadolu Efes, tarihi Larkin'le yazdı

Hakeme 'Allah belasını versin' demişti

Hakeme 'Allah belasını versin' demişti

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Petar Filipovic ameliyat oldu

Petar Filipovic ameliyat oldu

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Konyaspor'dan şok G.Saray paylaşımı

Konyaspor'dan şok G.Saray paylaşımı

Aykut Kocaman'dan G.Saray'a mesaj

Aykut Kocaman'dan G.Saray'a mesaj

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aykut Kocaman: İki takım da kendi oyununu kabul ettirmeye çalıştı

'İki takım da kendi oyununu kabul ettirmeye çalıştı'

Atiker Konyaspor'dan VAR tepkisi! 'Dekor olarak mı koydular?'

'VAR'ı dekor olarak mı koydular?'

Atiker Konyasporlu Fallou Diagne ameliyat oldu

Fallou Diagne ameliyat oldu

Atiker Konyaspor taraftarlarını taşıyan otobüslere taşlı saldırı

Konyaspor taraftar otobüslerine taşlı saldırı

Atiker Konyasporlu futbolcu Petar Filipovic ameliyat oldu

Petar Filipovic ameliyat oldu

Atiker Konyaspor'dan Alanyaspor'a destek

Konyaspor'dan Alanyaspor'a destek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.