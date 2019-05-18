Aykut Kocaman: İki takım da kendi oyununu kabul ettirmeye çalıştı

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Atiker Konyaspor, deplasmanda karşı karşıya geldiği Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kasımpaşa’da Mustafa Denizli’nin ayrılmasıyla oyuncuların gerçekleşen değişiklikten dolayı yüksek bir enerji gösterdiğini vurgulayan Kocaman, “Maç öncesi çok tecrübeli bir antrenör Mustafa Denizli ayrıldı. Her takımda olduğu gibi oyuncular da olan değişiklikten dolayı enerji artışı olma ihtimali vardı. Bugünkü maçta da Kasımpaşa’nın son dönemdeki sıkıntılı periyodunu enerji artışıyla sona erme ihtimali gözüküyordu. Sezon sonuna gelinirken Kasımpaşa’nın sıralamadaki rahatlığı sebebiyle onlar için biraz itibar maçı gibi gözüküyordu. Kafamızda 6. sıradaki yerimizi korumak, son haftaya kazanarak girmek ve diğer taraftan da üzerimizdeki Malatyaspor’u acaba kazanırsak yakalar mıyız düşüncesi vardı. Dolayısıyla iki takım için de açık, kendi oyunlarını kabul ettirmeye çalıştıkları bir oyun oldu” şeklinde konuştu.