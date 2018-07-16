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Aykut Kocaman'ın Dünya Kupası yorumu sosyal medyayı salladı

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 16.07.2018 16:06 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman, Dünya Kupası'nda oynanan futbolla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Aykut Kocaman'ın açıklamaları, başta Fenerbahçeli taraftarlar olmak üzere birçok kesimden eleştiri aldı.

Aykut Kocaman'ın Dünya Kupası yorumu sosyal medyayı salladı

2018 Dünya Kupası'nda oynanan futbol sık sık eleştirildi. Takımların savunma ağırlıklı futbol oynamaları Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'ın sistemini gündeme getirmiş ve "Milli Takımı Aykut Kocaman yönetsin" fikri sıkça dillendirilmişti. Tecrübeli teknik adam, Dünya Kupası'nda oynanan futbolla ilgili yorumlarda bulundu.

"DÜNYA KUPASI'NDAKİ OYUN DOĞRU OYUNDU"
Dünya Kupası'nda birçok takımın oynadığı futbolun, günümüzün oyunu olduğunu belirten Aykut Kocaman A Spor'da şu değerlendirmelerde bulundu:

"Fransa - Hırvatistan maçı bugünün futbolunun nereye gittiğini gösteriyor. İki takımın oyun tarzları ve oyun anlayışları çok doğruydu. Yapmak istedikleri bugünkü güzel oyunun geldiği yeri gösterme adına en güzel örnekti. Fransa ve Hırvatistan tamamen bu felsefede oynadı. İngiltere'de aslında bunu yapmaya çalıştı ama çok ham bir takımdı. Fransa ilk 10-15 dakika bekledi, ardından Hırvatistan'ın ana oyuncularının üzerlerine gidip yıprattılar.

"SONUCA ODAKLI OLMALIYIZ"
Ülkemizde bu oyunu izleyenler ve yorumlayanlar arasında büyük bir fark var. Benim siyahlarım, yorumcuların birçoğu tarafından beyaz olarak görülüyor. Biz, onların oyununu Türkiye'de yapmaya çalıştık. Fakat bizim ülkemizde doğrularla yanlışlar yer değiştirmiş durumda. Bugün, bu oyun çağımızın doğru oyunu. Artık sahada, "Ben şuyum, buyum" diyen oyunculara yer yok. Takım halinde hareket etmek ve oynamak zorundasınız. Türkiye neden yok orada? Sonuç alamadığı için olamadık. Sonuca gitme üzerine odaklanmamız gerekiyor."

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Anahtar Kelimeler:
aykut kocaman 2018 dünya kupası

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