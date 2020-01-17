Aykut Kocaman: Maç iki takım arasında gitti geldi

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "Maç öncesi için konuşacak olursak, uğursuz 6. ve 7. hafta diyorum. Hem Ankaragücü için hem Konyaspor için hem de Antalyaspor için. Biz ve Antalyaspor 7. haftadan itibaren Ankaragücü ise 6. haftadan itibaren kazanmıyor.

Topladığımız puanlar en azından bizi düşme hattının dışında tuttu. Ankaragücü’de maça başlarken yeni bir heyecanla, istekle sezonun ikinci yarısına başlamak istedi. Bizim de başlangıca ihtiyacımız vardı. Ligin kırılması için erken sayılabilecek bir dönem. Diğer taraftan da kaybedeninin kanamasının biraz daha artacağı bir maç olarak gözüküyordu. Devrenin sonlarına doğru 6 maçta 14 gol yediğimiz sadece 3 gol attığımız 5 mağlubiyet 1 beraberlik içerisinde bulunan seriyi son 4 maçta derlenip toparlanma haline getirdik ancak bunları kazanma durumuna çevirememiştik. Devre arasında bu derli toplu halimiz kendi ayarımıza dönüşümüzün sinyallerini veriyordu. Bugün ben de bütün Konyasporlular ne kadar sahaya yansıyacağını merak ediyordum" İfadelerini kullandı.