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  4. Aykut Kocaman: Maç iki takım arasında gitti geldi

Aykut Kocaman: Maç iki takım arasında gitti geldi

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ  | 17.01.2020 23:08 | Son Güncelleme

Süper Lig’in 18. haftasında MKE Ankaragücü’nü 1-0 mağlup eden Konyaspor'da Teknik Direktör Aykut Kocaman, "Maç iki takım arasında gitti geldi" dedi.

Aykut Kocaman: Maç iki takım arasında gitti geldi

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "Maç öncesi için konuşacak olursak, uğursuz 6. ve 7. hafta diyorum. Hem Ankaragücü için hem Konyaspor için hem de Antalyaspor için. Biz ve Antalyaspor 7. haftadan itibaren Ankaragücü ise 6. haftadan itibaren kazanmıyor.

Topladığımız puanlar en azından bizi düşme hattının dışında tuttu. Ankaragücü’de maça başlarken yeni bir heyecanla, istekle sezonun ikinci yarısına başlamak istedi. Bizim de başlangıca ihtiyacımız vardı. Ligin kırılması için erken sayılabilecek bir dönem. Diğer taraftan da kaybedeninin kanamasının biraz daha artacağı bir maç olarak gözüküyordu. Devrenin sonlarına doğru 6 maçta 14 gol yediğimiz sadece 3 gol attığımız 5 mağlubiyet 1 beraberlik içerisinde bulunan seriyi son 4 maçta derlenip toparlanma haline getirdik ancak bunları kazanma durumuna çevirememiştik. Devre arasında bu derli toplu halimiz kendi ayarımıza dönüşümüzün sinyallerini veriyordu. Bugün ben de bütün Konyasporlular ne kadar sahaya yansıyacağını merak ediyordum" İfadelerini kullandı.

"ANKARAGÜCÜ İKİNCİ YARI TAMAMEN BİZİ KENDİ SAHAMIZA İTTİ"

Futbol şansının bugün tersine döndüğünü belirten Kocaman, "Maçın başında rakibimize oyunumuzu kabul ettirdik. Fakat maçın ilk yarısının ortalarından itibaren pas mesafesinin çok uzaması, savunma oyuncularımızın bağlantı problemleri Ankaragücü’nüde maçın içine çekti ve maç iki takım arasında gitti geldi. İkinci yarıda toplanmak zorundaydık. Bu duygu düşüncelerle başladık ama ilk 15 dakika düşündüğümüz gibi olmadı. Ankaragücü ikinci yarı tamamen bizi kendi sahamıza itti. Kendi klasik oyunumuza döndüğümüzde kontrol biraz daha bize geçti. Arayışlarımız daha da arttı. İki tane net gol pozisyonu bulduk. Maç böyle bitecek derken son anda, birazda şunu söylememde yanlışlık olmaz. Zaten son anlarda gole daha yakın taraf olarak gözükürken o son pozisyon uzun zamandır kendi beceriksizliğimiz diyelim buna. Bugün bu anlamda futbol şansı tersine döndü. Çalışıp çabalayınca şans yanında oluyor. Oyuncu arkadaşlarıma tebrik ediyorum. Ankaragücü’ne de başarılar diliyorum" diye konuştu.

(İHA)

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