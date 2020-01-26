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Aykut Kocaman: Niye böyle işgüzarlık yapıyorlar?

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ  | 26.01.2020 21:50 | Son Güncelleme

Konyaspor teknik direktörü Aykut Kocaman, 3-0 yenildikleri Galatasaray maçı sonrası hakemlere tepki gösterdi. Kocaman, "Yardımcı tartışılacak ofsayt pozisyonunda atağı kesiyor. Güçlü takımlarda ise 5 metre ofsaytta bile atağın sonucunu bekliyorlar. Niye böyle işgüzarlık yapıyorlar?" dedi.

Aykut Kocaman: Niye böyle işgüzarlık yapıyorlar?

Konyaspor teknik direktörü Aykut Kocaman, iç sahada 3-0 kaybettikleri Galatasaray karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"Oyunu toparladığınızda sürpriz olamayan bir gol dengeleri bozdu" diyen Aykut Kocaman, "Bizden daha yukarıdaydılar. Biz dezavantajlı duruma düştükten sonra çok aradık. Arayışlarda Muslera engeliyle karşılaştık. Söylenecek çok fazla bir şey yok" dedi.

"NİYE BÖYLE İŞGÜZARLIK YAPIYORLAR?"

Yardımcı hakemlerle ilgili konuşan Kocaman, "Yardımcı tartışılacak ofsayt pozisyonunda atağı kesiyor. Güçlü takımlarda ise 5 metre ofsaytta bile atağın sonucunu bekliyorlar. Niye böyle işgüzarlık yapıyorlar?" ifadelerini kullandı.

"BU SONUÇTAN SONRA KOLAY ANLATILACAK BİR DURUM DEĞİL"

Sezonun geri kalanı için planlarının sorulması üzerine Aykut Kocaman, "Fazla bir şeyi değiştirmenin anlamı yok. Bu sonuçtan sonra çok kolay anlatılacak bir durum değil. Bugünü ve yarını toparlayıp Konyaspor'un geleceği için doğrular nedir onları düşünmekte fayda var" diye konuştu.

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