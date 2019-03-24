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Aykut Kocaman Seda Erciş - Esat Soydabircan nikah şahitliğini yaptı

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ  | 24.03.2019 15:24 | Son Güncelleme

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Seda Erciş - Esat Soydabircan çiftinin nikah şahitliğini yaptı. Kocaman, nikah töreni sonrasında evlilik cüzdanını geline takdim etti.

Aykut Kocaman Seda Erciş - Esat Soydabircan nikah şahitliğini yaptı

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Konya Posta Gazetesi Spor Müdürü Seda Erciş ile Fanatik Gazetesi editörlerinden Esat Soydabircan’ın nikahında şahitlik yaptı. Konya Selçuklu Belediyesi Evlendirme Dairesi’nde gerçekleşen nikah töreninde çiftin diğer şahitleri ise Konya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Remzi Ay ve Yusuf Sayar oldu. Tören sonrasında Aykut Kocaman, evlilik cüzdanını gelin hanıma teslim ederken çifte de bir ömür boyu mutluluklar diledi.

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