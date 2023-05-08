Aykut Kocaman, Süper Lig'e geri mi dönüyor? Dirsek teması resmen kuruldu, 5. kupası için kolları çoktan sıvadı...

Bir süredir teknik direktörlük yapmayan Aykut Kocaman, Başakşehir ile flört halinde. Emre Belözoğlu'nun sezon sonunda Hull City'ye gitme ihtimaline karşı Aykut Kocaman ile görüşme yapan Başakşehir şimdiden planlarını yaptı.

GİDERSE DİREKT OLARAK GELECEK

Emre Belözoğlu'nun Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'nin başına geçmesi halinde hiç vakit kaybetmeden Aykut Kocaman'ı takımın başına geçirecek Başakşehir tüm planlarını bunun üzerine yaptı. Bu sezon birçok takımdan teklif alan Aykut Kocaman, "Bu sezon değil yeni sezonda takım çalıştıracağım." diyerek teklifleri geri çevirmişti.

TEKNİK DİREKTÖRLÜKTE 4 KUPASI VAR

Teknik direktörlük hayatında 1 Süper Lig ve 3 Türkiye Kupası şampiyonluğu bulunan Aykut Kocaman, bu kupaların 3'ünü Fenerbahçe, 1'ini ise Konyaspor ile kazanmıştı.



