SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Medipol Başakşehir
  4. Aykut Kocaman, Süper Lig'e geri mi dönüyor? Dirsek teması resmen kuruldu, 5. kupası için kolları çoktan sıvadı...

Aykut Kocaman, Süper Lig'e geri mi dönüyor? Dirsek teması resmen kuruldu, 5. kupası için kolları çoktan sıvadı...

08.05.2023 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin efsane ismi Aykut Kocaman, teknik direktörlük kariyerine geri dönüyor. Daha önce sarı-lacivertli takımda şampiyonluk mutluluğu yaşayan Aykut Kocaman'ın Başakşehir ile dirsek temasında olduğu iddia edildi.

Aykut Kocaman, Süper Lig'e geri mi dönüyor? Dirsek teması resmen kuruldu, 5. kupası için kolları çoktan sıvadı...

Bir süredir teknik direktörlük yapmayan Aykut Kocaman, Başakşehir ile flört halinde. Emre Belözoğlu'nun sezon sonunda Hull City'ye gitme ihtimaline karşı Aykut Kocaman ile görüşme yapan Başakşehir şimdiden planlarını yaptı.

GİDERSE DİREKT OLARAK GELECEK

thumbs_b_c_07c8f56e6edae8c8914c261c93115ac2

Emre Belözoğlu'nun Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'nin başına geçmesi halinde hiç vakit kaybetmeden Aykut Kocaman'ı takımın başına geçirecek Başakşehir tüm planlarını bunun üzerine yaptı. Bu sezon birçok takımdan teklif alan Aykut Kocaman, "Bu sezon değil yeni sezonda takım çalıştıracağım." diyerek teklifleri geri çevirmişti.

TEKNİK DİREKTÖRLÜKTE 4 KUPASI VAR

1954878_7f86c39faae9e255d0f1f7bbc803710f

Teknik direktörlük hayatında 1 Süper Lig ve 3 Türkiye Kupası şampiyonluğu bulunan Aykut Kocaman, bu kupaların 3'ünü Fenerbahçe, 1'ini ise Konyaspor ile kazanmıştı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sezonun ilk transferi! 'Caner Erkin hayırlı olsun'Sezonun ilk transferi! 'Caner Erkin hayırlı olsun'
Fenerbahçe'den tarihi karar!Fenerbahçe'den tarihi karar!
TFF'de neler olmuş neler! Selim Soydan tek tek açıkladıTFF'de neler olmuş neler! Selim Soydan tek tek açıkladı
Anahtar Kelimeler:
Aykut Kocaman Başakşehir Süper Lig Teknik Direktör fenerbahçe sezon süper li başakşehi

En Çok Okunan Haberler

Konya'daki paylaşımlar sonrası açıklama!

Konya'daki paylaşımlar sonrası açıklama!

Toplu İş Sözleşmesi zammı için son viraj: Tarihi Erdoğan açıkladı

Toplu İş Sözleşmesi zammı için son viraj: Tarihi Erdoğan açıkladı

''Fenerbahçe taraftarı, Galatasaray'ın kazanmasını istiyor''

''Fenerbahçe taraftarı, Galatasaray'ın kazanmasını istiyor''

Kerem Aktürkoğlu, sezon sonunu bile beklemeden imzayı attı

Kerem Aktürkoğlu, sezon sonunu bile beklemeden imzayı attı

Futbol maçı değil, savaş alanı!

Futbol maçı değil, savaş alanı!

Rıdvan Dilmen, Erman Toroğlu'nu doğruladı

Rıdvan Dilmen, Erman Toroğlu'nu doğruladı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Yeni evinin duvarlarından resmen yılan fışkırdı! Gördüklerine inanamadı

Yeni evinin duvarlarından resmen yılan fışkırdı! Gördüklerine inanamadı

Viral oldu! “Mahallenizi yakmaya geleceğim dedi ve geldi"

Viral oldu! “Mahallenizi yakmaya geleceğim dedi ve geldi"

Şarjlı diş fırçası, tıraş makinesi, düzleştirici... Kişisel bakımın en sevilenleri şimdi indirimde!

Şarjlı diş fırçası, tıraş makinesi, düzleştirici... Kişisel bakımın en sevilenleri şimdi indirimde!

Sonunda bu da oldu! Kendi vajina kokusundan mum yaptırıp satıyor

Sonunda bu da oldu! Kendi vajina kokusundan mum yaptırıp satıyor

İç çamaşırı giymedi! Göğüslerinin görünmesine aldırış etmedi

İç çamaşırı giymedi! Göğüslerinin görünmesine aldırış etmedi

Her zaman ihtiyacınız olacak! Hazır indirim de varken kaçırmayın

Her zaman ihtiyacınız olacak! Hazır indirim de varken kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.