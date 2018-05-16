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Aykut Kocaman Ersun Yanal'ı solladı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 16.05.2018 08:08 | Son Güncelleme

75 gole ulaşan F.Bahçe, son şampiyonluğundaki gol sayısını 1 hafta kala geçti.

Aykut Kocaman Ersun Yanal'ı solladı

Aykut Kocaman, sezon başından bu yana ‘Josef’le M.Topal yan yana oynamaz’, ‘Bu takım çok defansif’ şeklinde eleştirilere maruz kalsa da istatistikler tam tersini söylüyor. Rakamların diline göre Spor Toto Süper Lig’de son haftaya girilirken en golcü takım durumunda (75 gol) bulunan sarı-lacivertliler, son şampiyonluğunu yaşadığı 2013-2014 sezonunun hücum performansını geride bıraktı.

Oynattığı hücum futboluyla taraftarlardan övgü alan ve aylar öncesinden şampiyonluğunu ilan eden teknik direktör Ersun Yanal’ın döneminde Kanarya, son şampiyonluğunu yaşadığı 2013-2014 sezonunda Spor Toto Süper Lig’in en golcü takımı olarak 34 haftada 74 gol kaydetmişti.

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Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe aykut kocaman ersun yanal

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