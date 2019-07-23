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Ayla’nın yeni durağı İspanya

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 23.07.2019 14:58 | Son Güncelleme

Türkiye’de sinema salonlarına damga vuran Ayla filmi İspanya’da da vizyona girdi.

Türkiye'nin Oscar adayı olan Ayla, Arap ülkeleri ve Amerika’dan sonra İspanya’da da seyirciyle buluştu.

Kore Savaşı'nda Astsubay Süleyman Dilbirliği'nin başından geçen olaylardan esinlenilerek beyaz perdeye aktarılan Ayla filmi, iki yıl önce vizyona girdi. Film, 46 haftada 5 milyon 589 bin 872 kişi tarafından izlendi. 66 milyon TL de hasılat elde edildi. Daha önce Arap ülkelerinde ve Amerika'da izletilen film, şimdi de İspanya'da vizyona girdi. 19 Temmuz'da İspanyollarla buluşan Ayla'ya, ilgi oldukça yüksekti.

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Anahtar Kelimeler:
Ayla Ayla film Kore Savaşı

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