Aylarca tazecik kalıyor! Dondurucuya attığınızda ömrü uzayan gıdala

Bazı sürpriz gıdalar var ki buzluğa attığınızda raf ömürleri uzuyor. Bu sayede hem gıda israfı önlenmiş oluyor hem de gıdaları daha uzun ve verimli bir şekilde kullanmış oluyorsunuz. İşte Influencer Kate Hall'a göre dondurulması gereken gıdalar.

ZENCEFİL, SARIMSAK, ACI BİBER

Hall’a göre bu üçlü dondurucu için ideal. Yapılması gereken oldukça basit: Hızlıca yıkayın, sarımsakları dişlerine ayırıp soyun ve iyice kurulayın. Ardından kilitli poşete koyarak dondurucuya yerleştirin.

Pişirirken çözündürmeye gerek yok. Donmuş haldeyken rendeleyebilir, doğrayabilir ya da kıyabilirsiniz. Zencefili soymanıza bile gerek yok.

RENDELENMİŞ PEYNİR

Çedar gibi sert peynirler dondurulabiliyor ancak dokuları biraz ufalanabiliyor. Bu nedenle Hall, peyniri önce rendeleyip ardından dondurmayı öneriyor.

Rendelenmiş peyniri poşette gevşek şekilde saklamak önemli. Böylece topaklanma olmaz. Kullanacağınız zaman dondurucudan bir avuç alıp doğrudan soslara, fırın makarnalara ya da tostlara ekleyebilirsiniz.

EKMEK

Bir somun ekmeği tamamen donduracak yer bulmak her zaman kolay değil. Hall bu nedenle en azından dilimlerin bir kısmını düz şekilde büyük bir poşette dondurduğunu söylüyor.

Sandviç yaparken bu dilimleri kullanıyor, hatta hazırladığı sandviçleri de donduruyor.

Yeriniz çok kısıtlıysa bayatlamaya başlayan ekmekleri rondodan geçirip galeta unu haline getirebilir ve dondurabilirsiniz. Köfte harçlarında, çıtır balıklarda ve fırın üst kaplamalarında oldukça işe yarıyor. Aynı yöntem lavaş ve dürümler için de geçerli. Yapışmayı önlemek için aralarına yağlı kâğıt veya kâğıt havlu koyabilirsiniz.

